Společnost Iridium obdržela licenci na Slovensku

Düseldorf, Praha - 8. března 1999 - V prosinci 1998 udělilo slovenské Ministerstvo dopravy a pošt a telekomunikací (MDPT) společnosti Iridium Communication Germany licenci pro provoz ve Slovenské republice. V době vydání tiskové zprávy byly telefonní přístroje Iridium uvedeny do prodeje.

Ve střední a východní Evropě se tak Slovensko stává jednou z prvních zemí, která umožnila provoz satelitních telefonních služeb Iridium na svém území. Společnost Iridium uzavřela na Slovensku dohody o roamingu se společnostmi EuroTel a Globtel GSM. Tyto dohody poskytnou abonentům obou společností k satelitní síti Iridium s použitím jejich stávajících SIM karet a bez nutnosti měnit své dosavadní telefonní číslo. Jedinou podmínkou pro získání celosvětové telefonní služby je zakoupení mobilního telefonního přístroje Iridium z produkce společností Kyocera a Motorola. Z počátku budou telefonní přístroje distribuovány společností Iridium. Později bude jejich dodávka probíhat přímo distribučními kanály výrobců.

Uživateli systému Iridium, který komerčně odstartoval 1. listopadu 1998 jsou lidé, kteří mají potřebu komunikovat v odlehlých oblastech nebo vyžadují kompatibilitu v různých systémech pozemských bezdrátových sítích jako jsou GSM, AMPS (USA), PSD (Japonsko) ad. Hornatý charakter krajiny předurčuje Slovensko pro intenzivní využívání satelitní komunikace. Mezery v pokrytí uzemí celulárními sítěmi dělají přístup k službám Iridium potřebnou záležitostí. Uživatelé jakými jsou obchodní cestující, stavitelé, pracovníci záchranářských organizací, novináři či pracovníci dopravních a energetických společností rychle zjišťují neocenitelnost služeb systému Iridium. Při Hurikánu Mitch a sněhových lavinách v Rakousku se již telefony Iridium staly nedílnou součástí záchranných operací.

Iridium: fakta

Iridium je první satelity podporovaná globální mobilní komunikační síť, která byla uvedená do provozu na 1. listopadu 1998 a která poskytuje stoprocentní celosvětové pokrytí signálem na pevnině, na moři a ve vzduchu. Zabezpečí celosvětově neomezené možnosti komunikace prostřednictvím telefonů a pagerů Iridium. Na oběžné dráze Země se již nachází celkově 66 satelitů, které jsou umístěny v Low Earth Orbite (LEO) ve výšce 780 km nad Zemí.

Iridium, ve stručnosti Iridium LLC, je mezinárodní konsorcium vedoucích telekomunikačních a průmyslových podniků, které investují do rozvoje a realizace služeb společnosti Iridium. V roce 1995 byla založená společnost Iridium Communications Germany GmbH (ICG) se sídlem v Düsseldorfu. Podnik je stoprocentní dceřinnou společností firmy o.tel.o, telekomunikační společnosti koncernů VEBA a RWE.

Na společnosti Iridium sa podílejí následujíce organizace:

Iridium Africa Corp., Iridium Canada Inc., Iridium China (Hong Kong) Ltd., Iridium India Telecom Limited, Iridium Middle East Corp., Iridium SudAmerica Corp., Khrunichev State Research and Production Space Center of the Russian Federation, Lockhead Martin Corporation, Motorola Inc., Nippon Iridium Corporation, o.tel.o, Pacific Electric Wire & Cable Co., Ltd., Raytheon Company, SK Telecom, Sprint Corporation, Societa Finanziara Telefonica per Azioni, Thai Satellite Telecommunications Co., Ltd.

