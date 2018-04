Společnost FORE Systems vzdává úctu těm, kdo přežili holocaust svou podporou Nadaci Šoa

Praha - 24. března 1999 -Nadace Šoa pro vizuální historii (Survivors of the Shoa Visual History Foundation)se obrátila na společnost FORE Systems, Inc. (NASDAQ: FORE), předního světového dodavatele síťových řešení Application Aware™, se žádostí o poskytnutí hardware pro novou síť nadace včetně jádrových přepínačů pro asynchronní přenos (ATM) a okrajových přepínačů Ethernet.

Technologie FORE umožní Nadaci Šoa, aby po celém světě distribuovala historickým a vzdělávacím institucím přes 100.000 hodin digitalizovaných videozáznamů se svědectvími.

Nadace vizuální historie Šoa, kterou založil a vede americký režisér Steven Spielberg, vznikla v roce 1994. Jejím úkolem je po celém světě natáčet a archivovat videozáznamy rozhovorů s osobami, které přežily holocaust a jeho očitými svědky. Rozhovory se katalogizují a archivují pomocí digitální technologie. Na začátek se počítá s pěti samostatnými depozitáři, které budou spojeny s archivy nadace soukromými linkami z optických vláken.

Nadace Šoa uchovává cenné historické svědectví o událostech holocaustu pro poučení budoucích generací. Aktivisté Nadace Šoa neúnavně pracují na digitalizaci videozáznamů a projektu převratného knihovního systému. Tento systém nejenže uchová svědectví pro příští generace, ale pomocí počítačů a systému hesel, témat a jmen také umožní snadnou orientaci v materiálech, jejichž projekce by trvala tisíce hodin.

"Vysoce oceňujeme štědrost společnosti FORE Systems a dalších korporací, které pomohly při realizaci tohoto projektu," řekl zakladatel a předseda Nadace vizuální historie Šoa Steven Spielberg.

O sítí Nadace Šoa

Společnost FORE se zavázala, že Nadaci Šoa dodá páteřové přepínače ForeRunner Ž ASX™ -200BX, větší počet síťových karet a zajistí podpůrné služby. Technologie FORE umožnila, aby byly do sítě Nadace Šoa integrovány místní (LAN) sítě ATM a široké (WAN, wide area network) sítě ATM, jakož i distribuovaná emulace LAN a vývoj aplikací, které využívá XTI API (application programming interface, rozhraní pro programování aplikací) pro přímou podporu video serveru. Produkty společnosti FORE poskytují bezešvou integraci se zařízeními, které už v sítu existují, jakož i zlepšenou kvalitu služeb QoS (Quality of Service).

"Společnost FORE Systems považuje za čest, že se účastní tohoto důležitého projektu," řekl Thomas J. Gill, prezident a generální ředitel FORE Systems. "Jsme rádi, že si Nadace Šoa zvolila pro zajištění sítě u tak významné vzdělávací a historické akce právě společnost FORE Systems, a těším se na to, že naše vztahy s Nadací budou pokračovat."

O společnosti FORE Systems

Společnost FORE Systems je předním světovým dodavatelem síťových řešení na základě systému Intelligent Infrastructure™, určeného k práci s dnešními i budoucími síťovými aplikacemi. Sítě Networks of Steel™ společnosti FORE poskytují zvýšenou kapacitu, menší komplikovanost a jedinečnou flexibilitu, které jsou nutné k budování trvanlivých sítí. Tisíce podniků a poskytovatelů služeb na celém světě použily řešení FORE Systems jako základ jejich sítí.

