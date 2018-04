Společnost Dell zvyšuje výkon oceněné řady serverů PowerEdge

17. května 1999 - Dell Computer Corporation, přední světový přímý prodejce počítačových systémů oznámila, že nejnovější procesory Intel Pentium III 550 MHz jsou okamžitě k dispozici v jejích oceněných serverech Dell PowerEdgeŇ. Společnost Dell, která je druhým největším prodejcem serverů v USA a čtvrtým největším v západní Evropě, zavádí do svých výrobků současné nejnovější technologie, jakmile se stanou dostupnými. Tyto nové procesory, které společnost Intel nedávno uvedla, jsou k dispozici v následujících modelech serverů Dell PowerEdge:

PowerEdge 4350

Vyznačuje se duálními procesory Intel Pentium II nebo Intel pentium III, redundancí součástek pro zvýšení spolehlivosti a třemi pevnými disky s paměťovou kapacitou až 54 (GB) gigabytů 2 vnitřního paměťového prostoru. PowerEdge 4350 je kompaktní server, navržený pro maximální využití prostoru ve standardním racku 19". V jednom racku lze instalovat až deset serverů PowerEdge 4350, což je důležité ve středisku zpracování dat pro maximální zvýšení výpočetního výkonu v rámci dostupného prostoru. Dell také dodává soupravy racků, které umožňují instalovat PowerEdge 4350 do standardních průmyslových racků, jaké nabízejí jiní prodejci. Ceny za server PowerEdge 4350 založený na procesoru Intel Pentium II 400MHz začínají na 149.900 Kč bez DPH.

PowerEdge 4300

Tento server je k dispozici jako volně stojící nebo do racku montovaná verze. PowerEdge 4300 je šit na míru pro střední a velké podniky a vládní instituce. Je vhodný pro práci s databázemi, elektronickou poštu a provozování sdílených aplikací. Též pro práci se soubory obsahující pro podnik citlivá data. PowerEdge 4300 nabízí stejné vlastnosti jako PowerEdge 4350. Paměťovou kapacitu jeho disků lze zvýšit až na 252 GB. Ceny za PowerEdge 4300 založený na procesoru Intel Pentium II 400MHz začínají na 130.900 Kč bez DPH.

PowerEdge 2300

Tento server je k dispozici jako volně stojící nebo do racku montovaná verze. PowerEdge 2300 nabízí až dva procesory Pentium III, volitelné za provozu zapojitelné pevné disky a vnitřní paměťovou kapacitu až 144 GB. Řada serverů PowerEdge 2300, která získala ocenění, je navržena tak, aby malým podnikům a vzdáleným organizačním jednotkách poskytla server pro pracovní skupiny na úrovni serveru pro oddělení, s možností dalšího rozšiřování. Ceny za PowerEdge 2300 s novým procesorem začínají na 90.900 Kč bez DPH.

PowerEdge 1300

Tento nejnovější server firmy Dell pro pracovní skupiny nabízí vlastnosti serverového jádra pro malé a střední podniky k provozování jejich výpočetních úloh při cenách, které začínají na nižší hodnotě než ceny mnoha stolních systémů. Tento server je také ideální pro vzdálená místa výpočetních operací a poboček, nebo pro vyhrazené serverové aplikace jako jsou práce se soubory a tisk, Internet nebo Intranet a e-mail. Ceny za PowerEdge 1300 s novým procesorem začínají na 64.900 Kč bez DPH.

Díky řadě výrobků pro ukládání dat Dell PowerVault lze přidávat další paměťovou kapacitu na bázi technologie fibre-channel nebo SCSI, a vybrané servery Dell lze shlukovat a získat tak další úrovně dostupnosti systému. Všechny systémy Dell lze řídit s použitím celého rozsahu výrobků hardware a software z portfolia řízení systémů Dell OpenManage. Dell OpenManage představuje kolekci nástrojů, technologií a příbuzné produkty, které Dell vytvořil pro poskytování širokého spektra volitelných možností průmyslových standardů řízení systémů ke svým výrobkům. Každý server PowerEdge se dodává standardně s produktem HP OpenView Network Node Manager Special Edition pro řízení až 250 uzlů, jako jsou stolní osobní počítače nebo servery. S každým serverem se také dodává speciální vydání produktu HP ManageX Special Edition pro správu aplikací a operačních systémů. Servery Dell lze koupit s kartou Dell Remote Assistant Card-2 (DRAC-2) pro dálkové řízení serverů, která poskytuje moderní výstrahy potenciálních poruch serveru a umožňuje správcům systémů přistupovat k jejich serverům, provádět diagnostiku a řídit servery na dálku i když operační systém nedává odpověď je bez napájení.

Servis a podpora.

Na servery Dell PowerEdge nižší a střední třídy (PE1300, PE2300, PE4300) je standardně poskytována záruka 3 roky NBD, garantovaný ukončený servisní zásah do konce následujícího pracovního dne a to u zákazníka. U serverů vyšší třídy (PE4350, PE6300 a PE6350) je standardně poskytována záruka BusinessCare Plus - servis u zákazníka, oprava je ukončena do 8mi hodin od nahlášení závady.