Společnost Dell oznámila upgrade serverů řady PowerEdge a uvedení osmiprocesorového podnikového serveru.

Procesor Pentium III Xeon zvyšuje výkon oceněných podnikových serverů společnosti Dell

Praha, 23. března 1999 - Společnost DellŽ Computer Corporation, přední světový přímý prodejce počítačových systémů,dnes oznámila zvýšení výkonnosti svých serverů podnikové třídy, kterého bylo dosaženo instalováním nového procesoru PentiumŽ III Xeon™ společnosti IntelŽ v jejích serverech PowerEdgeŽ 6300 a 6350. Společnost Dell také oznámila rozšíření své řady podnikových serverů uvedením osmiprocesorového systému založeného na architektuře Profusion™ společnosti Intel.

Dnešní oznámení společnosti Dell, druhého největšího prodejce serverů ve Spojených státech a čtvrtého největšího prodejce serverů v celosvětovém měřítku , je dokladem její pokračující expanze na trhu velkých počítačů pro "datová centra", využívaných zákazníky k provádění nejdůležitějších výpočetních prací.

"Zavedení osmicestného serveru PowerEdge posílí orientaci společnosti Dell na dodávky špičkových produktů, služeb a řešení splňujících požadavky našich největších zákazníků," řekl Edmund Bernardi, viceprezident skupiny Dell Enterprise Group, EMEA. "Kromě tohoto zdokonalení našich serverů pomocí nového procesoru Pentium III Xeon nabídne zákazníkům zvýšení výkonu při provozu jejich aplikací pro databáze, podporu rozhodovacích procesů a plánování podnikových zdrojů."

Účinnost aplikací provozovaných na serverech Dell PowerEdge se zvýší díky novým prvkům procesorů Pentium III Xeon společnosti Intel, k nimž patří rozšíření SIMD (Single Instruction Multiple Data), jež jsou navrženy tak, aby až o 10 procent zvýšily výkonnost těch zákaznických aplikací, které vyžadují větší paměťovou kapacitu, jako jsou databáze a plánovací nástroje pro podnikové zdroje. Zdokonalené komunikační protokoly nových procesorů umožňují také rychlejší provoz aplikací v sítích a zvyšují úroveň webových aplikací.

Po zavedením osmicestného systému PowerEdge bude moci společnost Dell poskytnout zákazníkům úplnou řadu serverů založených na architektuře značky Intel, počínaje malými dvouprocesorovými podnikovými systémy (v ceně zhruba od 59 000,- Kč bez DPH na českém trhu) až po skupiny sdružených osmiprocesorových počítačů podnikové třídy pro velká celopodniková datová centra. S uvedením osmicestných počítačů na trh se počítá v létě roku 1999, přičemž společnost Dell očekává, že k podstatnému nárůstu trhu dojde u těchto systémů po roce 2000, kdy bude možné využít operační systém WindowsŽ 2000 společnosti MicrosoftŽ. Očekává se, že Windows 2000 poskytne serverům s osmicestnou procesorovou technologií větší možnosti dodatečného rozšiřování.

Následující servery PowerEdge jsou k dispozici s novými 500 MHz procesory Pentium III Xeon. Tytéž servery budou k dispozici s procesorem 550 MHz, jakmile firma Intel poskytne tuto technologii pro čtyřprocesorové servery.

Server PowerEdge 6300, čtyřprocesorový server s redundantními prvky pro zajištění zvýšené spolehlivosti, dalších náročných výstupů a možnosti postupného rozšiřování. Systém je konstruován tak, aby splňoval nároky kladené životně důležitými podnikovými a podnikatelskými výpočetními operacemi (cena na českém trhu se bude pohybovat zhruba od 266 000,- Kč bez DPH).

Server PowerEdge 6350, kompaktní server podnikové třídy se všemi funkcemi, konstruovaný pro podniková datová centra a umožňující centralizované ukládání životně důležitých dat, sdružování pamětí a centralizaci požadavků na výpočty. PowerEdge 6350 poskytuje stejně vysokou úroveň výkonu jako PowerEdge 6300 a lze ho instalovat do 19" skříní kde zabere prostor o vášce puohých 4U. (cena na českém trhu se bude pohybovat zhruba od 302 000,- Kč bez DPH).

Každý server PowerEdge je postaven podle konkrétních požadavků zákazníka A je dodáván přímo z výrobního závodu. Zákazník tak dostává přesně takovou konfiguraci, jakou si přeje pro své výpočetní prostředí. Na všech serverech Dell PowerEdge lze již v továrně instalovat operační systémy Microsoft Windows NTŽ Server 4.0, NovellŽ IntraNetWareŽ 4.11 a Novell NetWareŽ 5. Servery se standardně dodávají s vybavením pro správu systému včetně HP OpenView Network Node Manager Special Edition (NNM SE), s jehož pomocí lze spravovat systém skládající se až z 250 uzlů (jako jsou stolní PC nebo servery), a HP ManageX Special Edition pro správu aplikací a operačního systému.

Pro servery PowerEdge nabízí společnost Dell zákazníkům Fibre Channel disky včetně Fibre Channel diskového systému PowerVault™ 650F, který na jedné konzole nabízí až dva terabyty paměťové kapacity, a celou paletu páskových zálohovacích zařízení na základě SCSI. Tyto jednotky jsou ověřené ve standardním provozu. Společnost Dell zásadně rozšířila svou nabídku paměťových kapacit prvním síťovým řešením typu SAN (Storage Area Network), určeným pro trh Microsoft Windows NT. SAN společnosti Dell je konstruován tak, aby ve srovnání s nejběžnějšími zálohovacími metodami zkrátil čas potřebný na ukládání záloh o 75 %. Využívá přitom nové Fibre Channel Bridge PowerVault 35F značky Dell ve spojení s páskovou knihovnou Dell PowerVault 130T.

O společnosti Dell

Společnost Dell Computer Corporation, která se řadí na 125. místo seznamu společností Fortune 500 a na 363. místo seznamu Fortune Global 500, je čelnou světovou společností pro přímé počítačové systémy s příjmem 18,2 miliard USD za poslední čtyři kvartály. Dell navrhuje, vyrábí a upravuje produkty a služby podle požadavků zákazníků a nabízí široký výběr software a periferních zařízení. Další informace o společnosti Dell a jejích produktech lze získat na webové stránce společnosti Dell na www.dell.com.

