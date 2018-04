Společnost AT Computers a.s., největší tuzemský výrobce počítačů a velkoobchod, uvádí na náš trh nový 17" monitor od společnosti ViewSonic - model ViewSonic PS775

Monitor ViewSonic PS775 je v krátké době další novinkou v profesionální sérii monitorů značky ViewSonic. Nabízí maximální rozlišení až 1600x1200 bodů a opakovací frekvenci obrazu až 180Hz. Monitor ViewSonic PS775 je osazen novým typem obrazovky SuperClear, zajišťující až o 30% vyšší jas a až o 10% vyšší věrnost barev než klasické CRT monitory. Monitor zároveň odpovídá přísným světovým standardům pro nízké vyzařování, bezpečnost, ergonomii, recyklovatelnost a úsporu energie - normě TCO ´95.

Technické parametry monitoru :

viditelná úhlopříčka 16" obrazovka SuperClear rozteč bodů 0.25mm vstupy / výstupy 15pin D-sub, 5x BNC, 1/4 USB šířka pásma 210MHz frekvenční rozsah horizontální 30- 97kHz, vertikální 50-180Hz Doporučená rozlišení :

(neprokládaně) 1600 x 1200 @ 77 Hz

1280 x 1024 @ 90 Hz

1024 x 768 @ 118 Hz ovládání pomocí on-screen menu (jas, kontrast, H/V pozice a velikost obrazu, podouškovité a trapézovité zkreslení, rotace obrazu, zaostření, čistota barev, ViewMeter, ViewMatch, moiré, konvergence ..) hmotnost 18.5kg

Monitor ViewSonic PS775 je plně kompatibilní s počítači typu PC, Mac a většinou pracovních stanic.

Monitor ViewSonic PS775 je typu Plug&Play a plně podporuje automatickou instalaci a nastavení v operačním systému Windows 98.

V České republice je monitor ViewSonic PS775 nabízen prostřednictvím akciové společnosti AT Computers. Doporučená koncová cena monitoru činí 22.840,- Kč bez DPH.

Na monitor ViewSonic PS775 je poskytována tříletá záruční doba a servis v prvém roce záruky výměnným způsobem.

Další informace naleznete na internetových adresách:

http://www.viewsonic.com/prod/datashts/ps775.htm

http://www.atcomp.cz/Produkty/katalog_viewsonic.htm

nebo na telefonním čísle 069/6253111, 262

O společnosti :

Společnost AT Computers, a.s. byla vytvořena v lednu 1998 osamostatněním z velkoobchodní části holdingu AutoCont. V současnosti je jednou z největších velkoobchodních firem působících v oblasti informačních technologií na českém a slovenském trhu. Zaměřuje se na výrobu a distribuci osobních počítačů (zn. AutoCont, Triline) a distribuci značkových komponent do PC a notebooků (např. ASUStek, Fujitsu, ..)

Společnost AT Computers, a.s. je držitelem nejvyššího stupně certifikace jakosti - ISO 9001. Další informace naleznete na internetové adrese http://www.atcomp.cz