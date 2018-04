Společnost AT&T uzavřela kauzu podvodného směrování hovorů

Alternativní operátoři WorldCom a Onvoy byli loni obviněni, že podvodným způsobem směrovali americké meziměstské telefonní hovory do sítě AT&T přes kanadské území. Díky předchozím kontraktům tak WorldCom nemusel platit terminační poplatky operátorům, jako je Verizon, a nechal je zaplatit telekomunikačního giganta AT&T. WorldCom se snažil zamaskovat původ hovorů, přesto však byl podvod odhalen. Firma AT&T reagovala žalobou, situaci však ztěžoval probíhající bankrot WorldCom způsobený účetním skandálem. Nyní se kauzu podařilo oběma společnostem uzavřít, WorldCom nesmí podvádět a AT&T mu za odměnu odpustí náhradu škody. Zároveň se AT&T vyovnal i s operátorem Onvoy, podrobnosti nebyly zveřejněny.

Kanadská brána

Trik se směrováním hovorů přes kanadské území byl nazván Canadian Gateway Project (Projekt kanadské brány). Několik let fungoval bez problémů, až na něj upozornil úřady bývalý zaměstnanec Onvoye James Krutchen. Zaměstnanci upozorňující úřady na podvodné praktiky vedení firem (whistleblowers) se stali fenoménem zejména během nedávných účetních skandálů ve velkých amerických firmách, často však jsou terčem výhrůžek či znevěrohodňování ze strany bývalého zaměstnavatele.

Směrování hovorů přes kanadské území začaly americké úřady vyšetřovat nejen kvůli podezření z ekonomických machinací, ale i jako možné ohrožení důvěrnosti telefonátů mezi státními institucemi. Toto ohrožení však bylo spíše teoretické, opravdu citlivé hovory se přenášejí v zašifrovan podobě.

AT&T vymáhal na WorldComu peníze, o které jej Canada Gateway Poject připravil, objem škody odhadoval na 100 milionů dolarů. WorldCom reagoval protižalobou o 220 milionů. Zároveň se snažil znevěrohodnit svědka Krutchena a obviňoval AT&T z nekalých obchodních praktik. WorldCom tvrdil, že se jej jeho silnější konkurent snaží záměrně potopit v době, kdy WorldCom prochází restrukturalizací a nachází se v režimu ochrany před věřiteli.

AT&T a WorldCom si navzájem odpustili stamilionové pohledávky a také spor s Onvoyem byl urovnán. Dalším účastníkem aféry byl ještě malý kanadský operátor Manitoba Telecom. Společnost AT&T nabízí meziměstské a mezinárodní hovory, do doby před 20 lety byla i monopolním americkým telefonním operátorem a jeho kořeny vedou až k vynálezci telefonu Alexandru Grahamu Bellovi. AT&T byl rozdělen v antimonopolním řízení.

WorldCom začal nabízet hlasové služby již před více než 30 lety, kdy spojoval meziměstské hovory bezdrátově pomocí mikrovln místo telefoních kabelů. V 2. polovině 90. let převzal řadu dalších firem včetně operátorů MCI a UUNet, nakonec však téměř zbankrotoval, objem účetních nesorvnalostí činil 11 miliard dolarů. WorldComu se podařila revitalizace, nepřestal poskytovat služby firmám i vládě a nyní vystupuje pod názvem MCI. Nemůže si však změnit oficiální jméno spoečnosti, dokud nebude vyveden z režimu ochrany před věřiteli.

Existuje i holandská brána?

Zajímavé je, že z podobného triku obviňovali před lety někteří zájemci Telecomu holandskou společnost KPN, která jej prostřednictvím konsorcia Telsource spoluvlastní. Transoceánské hovory ze Spojených států byly údajně směrovány do sítě operátora KPN, který by v tom případě vyinkasoval tučné propojovací poplatky. Do sítě Telecomu by pak hovor směroval z Holandska a Telecom by vyinkasoval mnohem nižší cenu.

