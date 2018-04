SPOLEČNOST ALIATEL HLAVNÍM TELEKOMUNIKAČNÍM PARTNEREM VELETRHU COMNET PRAGUE 99

Praha, 19. dubna 1999 - Již jen několik týdnů zbývá do zahájení veletrhu ComNet Prague 99, nejvýznamnější události v oblasti telekomunikací a informačních technologií v České republice. Mezi subjekty, které oficiálně veletrh podporují, se zařadila také společnost Aliatel. Veletrh dále podporují Ministerstvo dopravy a spojů ČR, Český telekomunikační úřad, IDG Publishing a společnost Eunet. Rovněž americké ministerstvo obchodu prohlásilo, že tato výstava ´má pro průmysl informačních technologií velkou hodnotu´.

Aliatel jako národní alternativní telekomunikační operátor ve spolupráci se společností EUnet - poskytovatelem přístupu do sítě Internet, budou realizovat připojení jednotlivých vystavovatelů a tiskového střediska do této datové sítě.

Letošní, již sedmý ročník veletrhu, se koná poprvé za podpory národního alternativního telekomunikačního operátora - společnosti Aliatel. Je to symbolické, protože právě rok 1999 je klíčovým pro uskutečnění všech nutných podmínek, které by měly vést k připravované liberalizaci telekomunikačního trhu v ČR.

Ve své expozici bude společnost Aliatel představovat své nabízené služby pronájmu digitálních okruhů a datové služby Frame Relay. Tyto služby jsou dostupné již v 15 městech České republiky a pokrytí sítě se do konce roku 1999 rozšíří na 30 měst. Na veletrhu bude též odborné veřejnosti nově představena služba mezinárodních pronajatých okruhů do SRN a připravované propojení do dalších okolních států.

Síť Aliatel byla propojena prostřednictvím vlastní optické trasy o kapacitě STM-1 (155Mbit/s) do SRN, kde mezinárodní pronajaté digitální okruhy nabízí svým zákazníkům ve spolupráci se společností VIAG Interkom.

Mezi první zákazníky využívající služby pronájmu mezinárodního digitálního okruhu patří také společnost ATS - TELCOM PRAHA, která tímto okruhem zabezpečuje připojení Armády České republiky do datové sítě NATO. Společnost ATS, která propojení realizovala, si vybrala Aliatel díky garanci poskytovaných služeb a příznivým cenovým podmínkám. Není bez zajímavosti, že ve světě není smluvní garance telekomunikačních služeb zcela běžně poskytována a může ji nabídnout pouze operátor disponující velice kvalitní sítí.

" Veletrh COMNET představuje klíčovou událost pro společnost Aliatel. Zde můžeme odborné veřejnosti prezentovat veškeré dosažené výsledky a zároveň nabídnout naše služby potenciálním zákazníkům. Tento veletrh má pro ně značný přínos. Umožňuje jim porovnat poskytované služby jednotlivých operátorů a vybrat si svoji telekomunikační společnost", uvedl generální ředitel společnosti Aliatel ing. Jiří Hubka.

Po třech letech působení v oblasti datových služeb chce společnost Aliatel nabídnout ještě do konce tohoto roku hlasové služby pro uzavřené uživatelské skupiny a připravuje se na poskytování veřejných telefonních služeb. Společně s budoucím novým strategickým partnerem se hodlá zúčastnit také připravovaného výběrového řízení na třetího mobilního operátora v pásmu DCS 1800.

O veletrhu ComNet Prague 99

Každoroční veletrh ComNet Prague je nositelem nejpokrokovějších informačních a komunikačních technologií v zemích střední a východní Evropy, který seznamuje odborníky v oblasti výpočetní techniky a komunikací jak z podnikové sféry, tak z oblasti vládních institucí a státního sektoru s technologiemi, produkty a trendy, které se prosazují ve vyspělých zemích. Jejich řešení jsou velmi rychle realizována v lokálním podnikatelském prostředí. Letošní ročník veletrhu ComNET Prague se bude konat v Průmyslovém paláci pražského Výstaviště od 11. do 13. května 1999.

Informace o ComNet Prague 99 naleznete na http://www.comnet-prague.cz.

