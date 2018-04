Společenství Unisource se rozpadá

Unisource NV, sdružení společností KPN, Swisscom a Telia dnes, 5.8.1999, oznámilo rozpad aliance. -stalo se tak po té, co někteří operátoři nedodrželi postup, který měl směřovat k předem stanoveným cílům. Díky různým cílům jednotlivých členů společenství se tedy upouští od globálního cíle společné cesty a jednotliví operátoři budou pokračovat za svým cílem.

"Po té, co již není Unisource klíčovým elementem strategie jednotlivých podílníků, rozhodli jsme se v zájmu maximálního zhodnocení skupiny, že budeme poskytovat části Unisourcu, které se staly sami o sobě velmi úspěšnými, jednotlivě k odprodeji.", řekl Wim Dik, člen představenstva Unisource.

KPN a Qwest zformovali minulý rok v listopadu vlastní alianci v hodnotě 1.2 miliardy dolarů se zaměřením na Evropský trh. Švédská Telia v současné době jedná o spojení s jejím Norským protějškem, Telenorem.

Swisscom minulý týden souhlasil s koupením 58% podílu v třetí německé největší společnosti v oblasti mobilních komunikací, Debitelu. Swisscom zároveň nabídl i odkoupení zbytku společnosti, aby se snížila závislost na jejím domácím trhu.

Rozprodej Unisource začal již ve středu 4.srpna prodejem anglické společnosti Energis plc, díky čemuž přišlo dnes již defacto neexistující Unisource přišel o část své komunikační sítě. Ta byla podle analytiků prodána za dobrou cenu 60 miliónů liber. Koupě zahrnuje 12,500 km linek, zasahující do 11 Evropských zemí.

Nejzajímavější na tom pro Českou republiku je to, že Unisource bylo globální strukturou, do které byl přes TelSource a jeho podílníky KPN a Swisscom zapojen i český SPT Telecom. Po rozpadu Unisource ale dochází k tomu, že TelSource opakovaně nesplňuje jednu ze základních podmínek kladená vládou na strategického partnera - tedy zapojení SPT Telecom do globálních aliancí. Na tuto skutečnost jsme již dříve upozorňovali a vedení TelSource ještě v dubnu letošního roku slibovalo, že SPT Telecom bude do globálních aliancí velmi brzo zapojen. Snad se tedy najde náhrada za Unisource...