Spojte PDA zaměstnanců s firmou

Infrastruktura a aplikace potřebné k vybudování spravovatelné mobilní firmy rychle dospívají. Dva takové produkty – OneBridge Mobile Solutions Platform od Extended Systems a Intellisync Mobile Suite – dokáží skutečně dostat informace z firemního e-mailu a PIM (Personal Information Manager) aplikací prostřednictvím prakticky libovolného kapesního zařízení, ať již připojeného přes kabel nebo pomocí bezdrátové technologie. A právě na nich mnohé firmy stavějí svou mobilní strategii. Trojici námi testovaných produktů pak ještě uzavírá iAnywhere Solutions M-Business Anywhere.

Prvním bodem, kde by firmy měly začít, je správa systémů, a ta je další silnou stránkou obou zmíněných balíků. Funkce standardizovaného nastavení, zjišťování inventáře a zabezpečení zařízení mohou snížit celkové náklady.

IAnywhere Solutions M-Business Anywhere se koncentruje na předávání informací z firemního intranetu mobilním zaměstnancům. Ve skutečnosti se jedná o nejvýkonnější a cenově nejefektivnější vývojovou platformu, jelikož jak formuláře, tak stránky zobrazované na kapesním zařízení jsou postaveny na bázi webu. M-Business Anywhere však nenabízí integrovanou synchronizaci e-mailu a PIM aplikací; a funkce pro správu systémů jsou pouze průměrné.

V pozdějších fázích nasazení mobilních technologií se vedoucí pracovníci musejí zaměřit na integraci se stávajícími podnikovými aplikacemi. V této oblasti volí každý z produktů odlišný přístup. M-Business Anywhere se integruje s SQL Anywhere Studiem a slouží k nasazení mobilních databázových aplikací ve velkém rozsahu. OneBridge umožňuje rychlou integraci s SFA a CRM systémy.

S pomocí sady nástrojů od firmy Intellisync je poměrně snadné doplnit funkce pro synchronizaci do stávajících aplikací.

OneBridge Mobile Solutions

Stěžejní částí OneBridge Mobile Solutions je Sync Server, s jehož pomocí se uživatelé připojují k serverům Lotus Domino a Microsoft Exchange a také k databázovým serverům. Pomocí malé klientské aplikace se mobilní zařízení mohou synchronizovat s podnikovou páteří přes prakticky libovolný druh připojení.

Nastavení OneBridge Sync Serveru není obtížné ani časově náročné. Průvodci pomohou s nastavením nejrůznějších adaptérů, které zajišťují připojení ke groupwarovým a databázovým serverům.

Z pohledu IT manažera je OneBridge řešením, které je adekvátně přizpůsobeno každodenní podpoře mobilních pracovníků. Centrální konzole pro správu umožňuje nastavování Palm PC, Pocket PC a chytrých telefonů, tzv. smartphone. Lze například vytvořit skupiny, které určují, jaká data budou u každého uživatele nebo zařízení synchronizována. Mobile Groupware navíc zahrnuje silnou správu zařízení, a to jak v oblasti evidence majetku, tak co se týče bezpečnostních nastavení. Inventář softwaru a hardwaru u každého zařízení umožňuje zálohování a vytváření bodů pro obnovu a také nastavení hesel, která je nutno zadat po zapnutí zařízení, čímž se zabrání jejich neautorizovanému využívání. Průvodce pro instalaci klientů se ukázal jako výborný startovní bod pro bezproblémové využívání zařízení koncovým uživatelem. Díky tomu, že administrátoři mohou předem nastavit konfigurační údaje, jako je jméno serveru, na uživatele zbývá provést méně kroků, a je zde tedy i menší prostor pro chyby.

OneBridge se ukazuje jako efektivní řešení pro každodenní využití i z hlediska koncového uživatele. Nástroj Live Connect okamžitě přenesl e-maily z Outlooku na bezdrátový T-Mobile Pocket PC Phone Edition, aniž by bylo nutné inicializovat synchronizaci.

Po přidání OneBridge Mobile Data Suite jsme se mohli z bezdrátového Treo 600 připojit k databázi SQL Serveru 2000. Konfigurace databázového adaptéru byla snadná, jelikož tento adaptér využívá standardní ADO (ActiveX Data Objects) metody připojení. Mobilní aplikace, které následně pracují s databází, však musejí být upraveny podle potřeby.

Konektivity s CRM a ERP systémy lze realizovat téměř okamžitě. Datový ovladač pro OneBridge Integration Server jsme využili k bezdrátovému připojení k systému společnosti Siebel. Po příslušném nastavení pak mohou zaměstnanci oddělení IT s pomocí webového grafického rozhraní zvolit způsob, jakým mobilní zařízení budou spolupracovat s back-endovými aplikacemi.

Jakmile jste zvládli Integration Server, můžete přistoupit k poslední části této skládanky, kterou je OneBridge Presentation Server. Zjednodušeně řečeno, Presentation Server umožňuje zobrazovat data z aplikací v prakticky libovolném webovém prohlížeči nainstalovaném na mobilním zařízení, s využitím standardů, jako je XML.

I když jsme jej neměli možnost vyzkoušet naplno, zdá se, že OneBridge je dobře škálovatelným produktem. Využívá distribuované procesy synchronizace a přístupu k datům a také asynchronní komunikaci. Navíc nevyžaduje místo pro dočasné ukládání dat, což přispívá ke snížení zátěže serverů.

M-Business Anywhere

Diky své malé velikosti a optimalizaci synchronizace s kapesními počítači (handheldy) je SQL Anywhere Studio zajímavou volbou pro SQL programátory, již mají za úkol mobilizaci datových aplikací. Zhruba před rokem společnost iAnywhere odkoupila firmu AvantGo, a díky tomu získala doplňkový engine pro synchronizaci webového obsahu a také vývojovou platformu, která nyní nese název M-Business Anywhere. Společnost iAnywhere nabízí rovněž produkt Pylon Anywhere, který slouží ke vzdálenému přístupu k Notes a Exchange serverům, a navíc i několik vertikálních mobilních aplikací.

Vzhledem k přístupu „a la jídelního lístek“ nemá iAnywhere centralizovanou správu, nicméně podporuje širokou škálu zařízení a funguje na různých operačních systémech.

S M-Business Application Edition jsme nejprve vyzkoušeli synchronizaci jednoduchých webových stránek s PalmOne a Pocket PC handheldy. Následně se nám podařilo úspěšně nainstalovat složitou SQL databázovou aplikaci, která obsahovala XML webové služby, CSS (Cascading Style Sheets) a DHTML. Počáteční nastavení M-Business Anywhere Serveru není složité, ale vyžaduje ruční úpravu některých souborů, jako je např. nastavení proxy serveru. Poté bylo možné pomocí centrální webové konzole přidávat uživatele a provádět další rutinní úkoly.

Produkt M-Business Anywhere je založen na obsahových kanálech. Administrátor vytváří kanály pro skupiny, které zajišťují synchronizaci určitých webových stránek pro různé typy uživatelů. A díky intuitivním formulářům se celý proces skládá z několika jednoduchých kroků. Uživatelé si mohou také sami registrovat individuální kanály, jako jsou zprávy nebo počasí. Konečně je možné vytvářet veřejné kanály, obsahující obecný intranetový obsah, který si uživatelé mohou přidat na svá kapesní zařízení.

Stejně jako u dalších produktů lze i k M-Business Serveru přistupovat prostřednictvím LAN nebo různých typů bezdrátového připojení. Klientský software je snadno ovladatelný a nevykazoval žádné problémy při lokální synchronizaci obsahu nebo přes T-Mobile GPRS připojení.

Zvláště přitažlivou stránkou M-Business Anywhere jsou minimální požadavky ohledně vývoje a není vyžadováno prakticky žádné zaškolování koncových uživatelů. Klientský prohlížeč přesně zobrazuje webové stránky vytvořené pomocí HTML a JavaScriptu. Jedna webová aplikace, kterou vývojáři vytvoří, tak může fungovat na celé řadě mobilních a desktopových platforem.

Ke tvorbě složitějších aplikací lze využít AvantGo Client Extension API, také nazývané jako PODS (Portable Object Delivery System). PODS a XML Database Conduit umožňují z databáze získávat údaje ve formě XML, ty pak na handheldu upravovat a při další synchronizaci aktualizovat obsah databáze. Konfigurace databázového kanálu na M-Business Anywhere serveru se nijak neliší od libovolného webového kanálu, správa je tudíž jednoduchá. Tvorba aplikací navíc vyžaduje jen základní znalosti JavaScriptu.

Ačkoliv se M-Business Anywhere 5.5 v oblasti správy nevyrovná ostatním testovaným řešením, měl by vám tento produkt pomoci ke snížení nákladů. Například obsažená funkce reportingu zobrazuje časy a frekvenci synchronizací, které pomáhají oddělení IT s optimalizací dodávaných dat. Nová verze také sbírá informace o samotných mobilních zařízeních, což je funkce užitečná pro správu majetku.

Intellisync Mobile Suite

S pomocí Intellisync Mobile Suite mohou mobilní a vzdálení uživatelé získat přístup k podnikovým aplikacím, e-mailu a PIM aplikacím, souborům a webovému obsahu. Navíc Mobile Suite umožňuje vzdálenou správu mobilních zařízení. K využití produktu je nutné nainstalovat software pro bránu a k němu libovolný ze čtyř plug-in modulů: Email Accelerator, Data Sync, File Sync nebo Systems Management. Firmy, které vyžadují synchronizované údaje na serveru, by měly nainstalovat všechny čtyři moduly.

Nasazení řešení v testovacím prostředí bylo rychlé a snadné. Dobře navržená administrační konzole umožňuje správu uživatelských profilů, konfiguraci klientů, instalaci softwaru, provádění záloh a obnovy kapesních zařízení. Uživatele a skupiny je možné synchronizovat s doménou Windows NT a podporovány jsou také LDAP zdroje, jako je ActivePlanet. Velmi malou klientskou aplikaci mohou uživatelé snadno nainstalovat pomocí odkazu z intranetu.

Nástroj Systems Management automaticky sbírá podrobné údaje o zařízeních, což by mělo oddělením IT dopomoci k minimalizaci výpadků na straně uživatelů. Zálohování přijde zvláště vhod, pokud musíte poškozené zařízení předat do servisu. Distribuci vlastních aplikací na kapesní zařízení dále usnadňuje grafický editor a vestavěné instalační funkce.

Email Accelerator také pracoval bezchybně. Co se týče administrace, nenastal žádný problém se zadáváním pravidel pro přihlašování a s dalším nastavováním pro jednotlivé uživatele. Synchronizace s Exchange Serverem a PIM prostřednictvím zařízení Treo 600 proběhla stisknutím jediného tlačítka a velmi rychle.

Líbil se nám také rozsah možností při prohlížení e-mailů a synchronizaci; například lze prohlížet jen hlavičky e-mailů a stáhnout pouze označené zprávy.

Intellisync Data Sync nabízí propojení s podnikovými databázemi nebo databázovými aplikacemi běžícími na handheldu. Oddělení IT budou sice stále muset programovat formuláře a další části aplikace, ale Intellisync tento úkol velmi zjednodušuje. Grafický nástroj pro vytváření pravidel a nástroje pro mapování polí nám napomohly provést synchronizaci back-endové databáze Oracle s SQL CE na Pocket PC během několika hodin. Intellisync se navíc postará o veškerou složitou správu dat, jako je řešení konfliktů v případech, kdy se k databázi pokouší přistupovat několik uživatelů současně. Jediné, co jsme postrádali, byla podpora pro ERP a CRM systémy.

Intellisync také nabízí modelový způsob pro správu a personalizaci distribuce elektronických dokumentů. Grafické rozhraní nástroje File Sync dovoluje definovat skupiny uživatelů, jimž jsou určeny různé typy souborů umístěných na serveru v rámci LAN. Na straně serveru Intellisync zaznamenává změny souborů a připravuje jejich balíčky pro následnou synchronizaci.

Závěr

Všechna tři testovaná řešení dokazují, že podniky mohou vytvářet bezpečné mobilní infrastruktury. Integrované moduly firmy Intellisync, rozsáhlá podpora mobilních zařízení, a celkové použitelnost jsou výhodou tohoto produktu. OneBridge nabízí prvotřídní správu zařízení a navíc několik způsobů, kterými mohou vývojáři dodávat firemní data. Uživatelé služeb AvantGo ocení škálovatelnost řešení M-Business Anywhere a jeho elegantní webový model.

Autor: Mike Heck, redaktor ComputerWorldu