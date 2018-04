Spojování se zrychluje

Zprávy okolo vyjednávání Bell Atlanticu s Vodafonem ledva začaly a již se mluví o spojení AT&T a BT jako o zatím nejmarkantnějším pokusu o získání skutečně celosvětového pokrytí. Rozhovory Vodafone - Bell Atlantic si kladou za cíl získat pro Vodafone celonárodní pokrytí CDMA v USA. Vodafone již má slušnou pozici na západě Spojených států prostřednictvím již dříve zakoupené sítě Airtouch a nyní se poohlíží po další síti na východní polovině kontinentu. Má proč pospíchat, AT&T a Sprint lapají zákazníky zleva zprava na nabídku celonárodního pokrytí a kompletní balíky služeb s dálkovými hovory, internetovým připojením a kabelovou televizí. Nextel je ještě stále úspěšný se svou ojedinělou sítí a Voicestream se, po koupi sítě Omnipoint na východním pobřeží, objevil jako další kandidát celonárodního pokrytí. Takže tady máme čtyři standardy - CDMA, TDMA/AMPS, iDEN a GSM - a všechny mají více (CDMA) či méně (GSM) pokrytí od oceánu k oceánu.

Co zbylo na malé operátory? Co mohou nabídnout v době, kdy čtyři digitální standardy získávají kritické množství zákazníků? Není to ho mnoho a proto musí Vodafone spojit svou Airtouch síť se sítí BAM (nelekejte se, to znamená Bell Atlantic Mobile, nikoliv Bajkalsko Amurská Magistrála - PK). Společně mohou být druhým největším operátorem CDMA a konkurovat Sprintu, samostatně postupně vadnout mezi tucty regionálních operátorů USA.

Ať již se stane cokoliv, Vodafone bude muset řešit jeden problém. Prakticky celá Evropa je pokryta sítí GSM a americká CDMA po sloučení Airtouch s BAM by se k tomu hodila jako další kámen mozaiky, kdyby ...... kdyby jen byly oba standardy kompatibilní. Vyrobit konkurence schopné telefony pro GSM/CDMA je zatím jenom sen a stejně tak i mezinárodní roaming. V budoucnu tak může Vodafone vlastnit dvě digitální sítě třetí generace , CDMA a GSM, navzájem neslučitelné

S takto rozestavěnými figurkami se můžeme podívat na možnost spojení BT a AT&T, spojení opravdu rozsáhlých sítí po celém světě - TDMA v USA a Kanadě a GSM v Evropě a Asii. A slučitelnost je již na dostřel. AT&T si objednala TDMA/GSM přístroje u Nokie a Ericssonu a první modely by měly být na trhu začátkem příštího roku. Ve Skandinávii se povídá, že tyto multistandardní přístroje TDMA/GSM by měly vážit 4 - 5 uncí a cena by se měla pohybovat okolo 400 dollarů; při těchto parametrech by ovšem s převahou vytlačily satelitní telefony z rukou cestujících obchodníků.

Rýsující se spojení BT-AT&T by znamenalo jasný signál koncepci worldphone a dobrou to zprávu pro Ericsson který, pokud o hybridy neprojeví operátoři zájem, má nejvíce co ztratit. Ericsson do vývoje TDMA/GSM investoval značné množství peněz a energie. Nokia se ještě nerýsuje tak jasně, ale AT&T již vyslalo jasný signál, že si přeje prodávat telefony Nokia TDMA/GSM. Otazník stojí nad Motorolou, zdá se, že společnost v souvislosti s telefony TDMA/GSM záměrně (zemanovsky :) ) mlčí.

Ještě důležitější je úhel pohledu budoucí aliance: "vycházeje z dnešní pozice třetí generace standardů mobilních telekomunikací a internetu přeměnit TDMA a GSM komunity v souladu se standardy služeb mobilních komunikací třetí generace."

Nápad na změnu a upgrade TDMA a GSM směrem k sítím třetí generace není nový, je jej slyšet tu i onde asi tak rok nebo dva. British Telecom a AT&T jsou ale, viribus unitis, schopni tuto ideu uskutečnit. Výhody přechodu těchto dvou gigantů na sítě třetí generace jsou zcela zřejmé, vyniknou zvláště ve srovnání s problémy Vodafone žonglujícího svými GSM a CDMA sítěmi. Ve velmi krátké době dají hybridní telefony AT&T novou zbraň proti ověřeným GSM a v současnosti zaváděným CDMA datovým službám.

Před tím, než se konečně objeví sítě třetí generace, bude ale třeba znát odpověď na několik otázek.

Jak rychle budou TDMA operátoři nakupovat datové "boostery" a připravovat sítě k splynutí s GSM?

Jak přijmou zákazníci telefony se standardy GSM/TDMA?

Bude víra společnosti Ericsson v GSM/TDMA konečně odměněna, poté co byla označována za nereálnou mnoha analytiky oboru?

Co udělá Lucent a Nortel, kteří ,zdá se, tuto možnost zanedbali spolu s možnostmi GSM jako je GPRS?

Bude AT&T schopna zaútočit na achilovu patu Sprintu - nedostatek mezinárodní strategie?

