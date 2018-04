Spojí se Palm a Handspring? - Kreslící PPC programy - a další

Spojí se Palm, Inc s Handspringem?

Občasná šeptanda o propojení Palmu s Handspringem se na internetu objevovala již několikrát a poslední spekulace na toto téma přinesl včerejší Unstrung. Jedním z argumentů je podle Unstrungu i plánované setkání šéfky Handspringu Donny Dubinsky s novým ředitelem hardwarové části Palmu Toddem Bradleym příští týden na Comdexu v Kanadě.

Každopádně tyto úvahy nejsou vůbec plané a pro spojení obou firem svědčí několik věcí:

- obě mají nyní poněkud rozdílný sortiment, který se výborně doplňuje - Palm vyrábí špičkové organizery a výborné PDA s bezdrátovým datovým připojením. Handspring má zase svoje vynikající komunikátory řady Treo (hlasový přenos) a nový organizer s klávesnicí (Treo90). Sortiment se tedy nyní spíše doplňuje a spojením by vznikla firma s úplnou nabídkou produktů.

- je jasné, že v budoucím boji o lukrativní trhy komunikátorů-organizerů s velkými výrobci mobilů a jiné elektroniky budou mít větší šance kapitálově silnější firmy s vybudovanou logistikou a globálním systémem prodeje výrobků.

- oba zakladatelé Handspringu jsou zarytí "palmisté" - kdysi dávali dohromady vývoj a výrobu prvních Palmů.

Je třeba rovněž vzít v potaz i fakt, že Handspring v posledních měsících ztrácí pozici dvojky trhu, na kterou se tlačí agresivně firma Sony se svými počítači Clié. Na rozuzlení této šeptandy si ale budeme muset určitě ještě nějaký ten týden počkat...

Kdy kde mají svátek, aneb MegaHolidays

Firma MegaSoft o sobě tu a tam dává vědět užitečným kouskem software - v minulých dnech představila svůj program MegaHolidays, která je určena všem lidem, kteří cestují za hranice, popřípadě se často kontaktují se zahraničními partnery jinak (telefonicky, faxem apod.).

MegaHolidays je PalmOS program s přehledem svátků a významných dnů, a to dle 71 zemí a regionů (jsme tam i my) a ještě v členění na svátky dle náboženství. Program je velmi účelně vytvořen, podporuje Hi-res i barvu a umí export určených svátků do DateBooku (popřípadě zobrazení detailu svátku). Kdo takovýto typ programů potřebuje, je zde na správné adrese! Aplikace stojí $12,95.

Digital Funeral Planner - naplánujte si vlastní funus!

WakeFieldSoft myslí svoji poslední aplikaci velmi vážně (dalo by se říci až smrtelně :-/). Věrný Pamista by prý neměl váhat připravit si poslední věci člověka, udělat si pořádek ve svých záležitostech (finančních, majetkových i jiných), napsat poslední vzkazy nejbližším atd.. Kdo máte na tento program žaludek, zkuste si jej stáhnout v demoverzi, plná verze stojí $29,99, první nebožtíci mají dočasnou slevu $5...

Který PPC kreslící program je nejlepší?

Zajímavé srovnání grafických programů pro PocketPC platformu najdete na serveru pdabuyersguide.

Recenzentka srovnává aplikace PocketArtist, iPaint, Pocket Painter a Photogenics. Součástí článku je i několik zajímavých kreseb vytvořených popisovanými programy.

Chcete předpověď počasí?

Dvě novinky z takříkajíc meteorologické oblasti - MobiMate uzavřela dohodu s Weather Channelem a od verze 8.2 poskytuje její program WorldmMate předpověd počasí prop více než 250 měst světa!

Druhá novinka je od dalšího specialisty na počasí - firmy AccuWeather, Inc. Uzavřela dohodu s AvantGo a poskytuje nyní informace o počasí do PDA prostřednictvím služby AccuWeather for Mobile.