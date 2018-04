Spojení Nokie a Siemensu nefunguje. Společnosti projevily nespokojenost

Teprve půlroční společný podnik Nokie a Siemensu se zdá být v ohrožení. Firma, která vznikla spojením síťových divizí obou společností za účelem posílení pozice na trhu a snížení nákladů, má problémy.

Společnost navíc pochmurnou náladu v alianci nezastírá a snaží se ji řešit. I tak se v poslední době vynořily spekulace, že Siemens by rád svůj podíl v této alianci prodal. Olej do ohně v tomto ohledu přilil i nový šéf Siemensu, Paul Loescher.

Ten je ve funkci teprve tři měsíce a jeho úkolem je německý průmyslový gigant očistit po nedávném úplatkářském skandálu. Loescherovi se nelíbí pozice Siemensu ve společném podniku a tak nedávno prohlásil: „S Nokia Siemens Networks jsme velmi nespokojeni.“

Nokia i Siemens mají ve společném podniku každý 50% podíl, ale firmu prakticky řídí Finové. A jelikož ani finanční situace aliance není zrovna dvakrát růžová, nespokojenost je na místě. Ostatně, co se finančních výsledků týče, nespokojeností se netají ani Nokia.

Podle našich informací však zatím rozdělení současné světové dvojky na poli síťové infrastruktury nehrozí. Náš zdroj uvnitř společnosti nám sdělil, že podle všeho jde zatím jen o pouhé dohady. To ostatně potvrzují i vyjádření z oficiálních míst jednotlivých podílníků.





Monika Bruecklmeier zodpovědná za komunikaci otázek NSN v Siemensu nám prohlášení šéfa společnosti okomentovala takto: „Vyjádření pana Loeschera je tak trochu vytržené z kontextu. Ano, jsme nespokojeni s momentálním stavem Nokia Siemens Networks, ale důvody k nespokojenosti jsou na obou stranách. Ostatně, sledujte dnes vyhlášení finančních výsledků společnosti. V žádném případě však Siemens neuvažuje o opuštění aliance, to jsou pouze čiré spekulace.“

I z Nokie se nám dostalo podobného vyjádření. Arja Suominen z finské společnosti nám řekla: „Jak jsme podotkli včera při vyhlášení finančních výsledků Nokie, jejichž součástí jsou i výsledky Nokia Siemens Networks, nejsme spokojeni s výkonností této divize. Na druhou stranu, jak ziskovost tak příjmy z prodejů byly ve třetím čtvrtletí lepší, než ve druhém. Restrukturalizace společnosti pokročila a NSN zatím plní nastavené plány. Dále se budeme soustředit na to, abychom Nokia Siemens Networks vedli k růstu, nabízeli velkou užitnou hodnotu zákazníkům a na oplátku zajistili přiměřený návrat investic obou podílníků. Věřím, že v tomto jsou Nokia i Siemens za jedno.“





Oběma stranami zmíněné finanční výsledky společnosti opravdu nejsou příliš uspokojivé. Ve třetím čtvrtletí letošního roku vygenerovala společná síťová divize ztrátu 120 milionů eur. To je sice podstatně lepší výsledek, než ztráta 1,8 miliardy ve čtvrtletí druhém, ale neodpovídá to pozici společnosti na trhu. Dle spojených výsledků za loňský rok je totiž Nokia Siemens Networks z hlediska příjmů světovou dvojkou ve svém odvětví, jen těsně za Ericssonem a kousek před francouzsko-americkým spojením Alcatel-Lucent. Ericsson si pro sebe vloni uzmul 28 % objemu zakázek, Nokia se Siemensem jen o procento méně.



Letos však Ericsson svým konkurentům dle všeho utíká a to i přes to, že i jeho příjmy ve třetím čtvrtletí letošního roku zaostaly za očekáváním. Jeho konkurenti však jsou výrazněji ohrožováni dravou konkurencí z Asie. Ta značně posílila především na domácí půdě, kde jí tradiční dodavatelé mohou jen těžko konkurovat z cenového hlediska. Z toho následně pramení problém, který Nokia Siemens Networks v současnosti má – prodeje v asijském regionu s největším růstovým potenciálem klesají a nedaří se udržet rozumné marže. Zatímco ve druhém čtvrtletí činily příjmy z obchodu v Evropě a asijsko-pacifickém regionu (bez Číny) shodně téměř 1,2 miliardy Eur, ve třetím čtvrtletí došlo k výraznému posunu. V Evropě příjmy společnosti stouply na 1,5 miliardy Eur, kdežto v Asii klesly na necelých 850 milionů Euro. Konkurenční Alcatel-Lucent se potýká s podobnými problémy, v tržbách však Nokia Siemens Networks předběhl. Největší konkurenti Nejvážnějšími konkurenty Nokia Siemens Networks jsou společnosti Ericsson a Alcatel-Lucent. Ericsson si letos upevňuje postavení světové jedničky, zatímco jeho dva největší rivalové se potýkají s problémy spojenými s nedávnými akvizicemi a restrukturalizací. Všechny tři navíc trápí problém s klesajícími maržemi, ovšem nejméně jej opět pociťuje Ericsson. Alcatel-Lucent zatím nevydal finanční výsledky za třetí čtvrtletí a tak můžeme porovnávat výkonnost firem pouze ve čtvrtletí druhém. Alcatel-Lucent měl v tomto období objem tržeb ve výši 4,326 miliardy Euro, společnost však vygenerovala ztrátu 336 milionů Euro. Pozice Ericssonu je podstatně lepší – tržby dosáhly výše 5,166 miliardy Euro (přepočteno ze švédských korun) a čistý zisk činil 695 milionů Euro. Stejná čísla u Nokia Siemens Networks mají hodnotu již zmiňovaných 3,438 miliardy Euro a ztráta 1,8 miliardy.



Nokia Siemens Networks se tak do budoucna chce zaměřit především na tyto rostoucí trhy s velkým potenciálem a na dálný východ hodlá přesunout velkou část svých aktivit. Posíleno například bude vývojové středisko Chengdu v Číně, 100 milionů dolarů společnost investuje v Indii. Tam bude také dle všeho sídlit obchodní divize služeb Nokia Siemens Networks.

Přijmy Nokia Siemens Networks v jednotlivých regionech Q3/2007 (mil. Eur) Q2/2007 (mil. Eur) změna (%) Evropa 1500 1186 25,9 Blízký východ a Afrika 448 369 21,3 Čína 372 294 26,4 Asijsko-pacifický region 849 1183 -27,8 Severní Amerika 152 164 -7 Jižní Amerika 353 242 46 celkem 3674 3438 6,9

Krom toho společnost pokračuje v nastoleném trendu snižování nákladů, který byl jedním z hlavních důvodů pro fůzi. Do konce roku 2008 by tak prý měly být eliminovány zdvojené náklady ve výši 1,5 miliardy Eur. Nokia údajně po podrobném zkoumání odhalila ještě další půlmiliardu, která by se ve společném podniku dala ušetřit. Do dnešní doby bylo jinak propuštěno na 2300 zaměstnanců a prodáno více než 200 nemovitostí.

Nokia Siemens Networks se tedy snaží, ale zdvižený varovný prst zde zůstává i do budoucna. Třeba pomůže nástup sítí čtvrté generace, který by měl přijít právě v době, kdy bude konsolidace společnosti dokončena a ta by tak mohla zaútočit plnou silou.