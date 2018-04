Splňuje váš mobil nové normy Evropské unie?

Po posledních pokusech a měřeních se Evropská komise rozhodla své doporučení týkající se povoleného vyzařování mobilních telefonů změnit na standard. V Evropské unii se tedy již nesmí prodávat mobilní telefony, které tento standard nesplňují. Pro výrobce ani zákazníky to však není velká změna, neboť limit je naprosto stejný, jako u doporučení z roku 1999 – mobilní telefon může vyzářit jen tolik elektromagnetických emisí, aby hodnota hlavou pohlcené energie nepřesáhla dva watty na kilogram hmoty. Tato hodnota je v jednotlivých evropských zemích hygienickým limitem právě již od roku 1999, v mnoha dokonce i déle. V České republice máme povolenou hodnotu shodnou s EU, dříve byla dokonce přísnější (1,5 W/kg).

Tuto konkrétní povolenou hodnotu SAR (Specific Absorbtion Rate) určila Evropská komise pro elektrotechnickou standardizaci (CENELEC). Vycházela přitom z výzkumů a následných doporučení vypracovaných Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP). Ta připravuje veškeré podklady pro tvorbu nových norem a standardů v oblasti elektromagnetických emisí. Další měření, která prověří, zda je zvolená hranice dostatečně bezpečná, by měla proběhnout koncem roku 2001.

„Je nemožné vědecky dokázat, že je něco naprosto bezpečné. Pouze můžeme určit, co je nebezpečné,“ říká poradce Evropské komise pro zdraví a mobilní telefony Mark Bogers. „Ovšem existuje tolik výzkumů na poli tepelných emisí, takže si lidé mohou být jisti, že Komise dělá vše pro zajištění jejich zdraví.“

Kromě samotného standardu určujícího povolené vyzařování byl přijat ještě jeden, který přesně vymezuje způsob, jakým se hodnota SAR měří. Jde o metodu s použitím fantomu, modelu lidské hlavy naplněného homogenní tekutinou. Tento standard (EN 50361), který je již několik let používán všemi světovými laboratořemi, je určen pro měření všech telefonů pracujících na frekvenci od 300 MHz do 3 GHz.

Dokud bude platit tato hranice, nemusí se výrobci mobilních telefonů příliš zneklidňovat, neboť valná většina mobilů, a to i těch starších, dosahuje při měření hodnot okolo jednoho wattu na kilogram. Ani v tabulkách, které můžete najít na Mobil.cz a které obsahují i tři roky staré telefony, není žádný přístroj, který by se maximální hranici byť jen blížil.

Jak se měří a co je dovoleno

Zatím se veškeré aktivity Evropské unie a jejích orgánů při určování hygienických standardů pro elektromagnetické emise přístrojů odvíjejí od doporučení 519 z roku 1999. V tomto dokumentu, který se zabývá „limity pro expozici běžného uživatele zářením z elektromagnetických polí (0 Hz – 300 GHz)“, jsou uveřejněny nejen maximální doporučené dávky EM emisí, ale je zde popsán i způsob měření. Stejně tak se přímo zde státům Unie doporučuje převzít uváděné limity jako své hygienické normy, případně informovat veřejnost o možných nebezpečích, které může přinášet vystavování se vyšším stupňům záření. Díky tomu není nedávno přijatý standard velkou změnou pro uživatele nebo výrobce, neboť ti byli nuceni tyto maximální hodnoty dodržovat již dříve na základě legislativy jednotlivých členských států.

Doporučené mezní hodnoty SAR, kterým může být člověk dlouhodobě vystaven, aniž by riskoval své zdraví, jsou různé podle frekvence elektromagnetického pole. Mobilních telefonů se týká rozsah 10 MHz až 10 GHz:

Frekvence SAR – Vystavené celé tělo (W/kg) Lokální SAR – hlava (W/kg) Lokální SAR – nohy, ruce 10 MHz - 10 GHz 0,08 2 4

Z tohoto výňatku je vidět, že limity se netýkají pouze mobilních telefonů. Pro ty je totiž zajímavá právě jen hodnota SAR pro lokální expozici, konkrétně hlavu. Tak malý přístroj, jakým je mobilní telefon, totiž nevysílá takovým výkonem, aby dokázal vyzařovat EM emise do celého těla. Nedosahují dál než několik centimetrů od ucha do hlavy.

Pro výpočet SAR se používá průměr absorbované energie v deseti gramech hmoty. Zároveň je nutné, aby zařízení splňovalo maximální povolenou hodnotu v průměru za kterýchkoliv šest minut měření.

Větší změny?

Spíše než vytváření standardů z původních doporučení bude větší změny znamenat chvíle, kdy výrobci uveřejní konkrétní hodnoty SAR všech svých telefonů. Tři z největších – Nokia, Motorola a Ericsson – se rozhodli uvádět míru vyzařovaní u každého telefonu v manuálu, mezi technickými specifikacemi, již od letošního podzimu. Předpokládá se, že ostatní budou záhy následovat. Díky tomuto tahu si budeme moci zjistit nejen to, co již dávno víme (že náš mobil splňuje normy), ale přesně poznáme, jak je na tom v porovnání s ostatními. Bude snadné vybírat si přístroj tak, aby měl co nejnižší hodnotu SAR.