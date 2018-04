Splinter Cell 2 je stejně dobrý na mobilu jako na PC (Recenze)

Stejně jako v předcházejícím díle si zahrajete za příslušníka Třetí organizované brigády (v originále Third Echelon) Sama Fishera a vaším úkolem bude tentokrát proniknout do opuštěné sovětské základny, kde byla zjištěna podezřelá činnost, kterou máte v co největším utajení prověřit.

Druhý díl s sebou přináší hodně novinek, které hru velice obohacují a dávají vám možnost více taktizovat, což hru velice vyvyšuje nad podobnými kousky. První zajímavou věcí je možnost brát stráže jako rukojmí, které potřebujete třeba k otevření různých dveří. Využít je můžete i k zablokovaní laserového paprsku, k zneškodnění jiné stráže nebo jako živý terč, což vám usnadní další postup a přidává onu skvělou možnost taktizování. Sam je nyní vybaven i granáty, které jsou schopny zlikvidovat třeba i strážní věž. K zahození není ani možnost prozkoumat blízké okolí tzv. „termo-brýlemi“.

Hra je rozdělena do šesti misí a dvou úrovní obtížnosti – Recruit a Veteran. Druhá obtížnost je zajímavá tím, že se otevře až po dohrání první a nesmíte spustit alarm, jinak budete prozrazen a misi si budete muset zopakovat. Stejně jako v prvním díle, se i zde vyskytují levely, které musíte projít bez pomocí zbraní. Přichází tedy na řadu omračování stráží a vyčkávání na ten správný okamžik. Neberte to ale jako nepřekonatelný problém, osobně jsem totiž střelnou zbraň skoro ani nevyužíval a šel jsem cestou tichého „omračovatele“. Možná vám to přijde divné, ale podle mne je více zajímavější a vzrušující projít celou základnou bez povšimnutí, než na sebe upozorňovat výstřely.

Grafické provedení se od prvního dílu taky změnilo a to samozřejmě k lepšímu. Díky dobře provedeným animacím a pozadí, které vás krásně vtahují do atmosféry hry, pro vás vůbec nebude problém se do role Sama Fishera vžít. Zvuků si na rozdíl od krásné grafiky moc neužijete, ale po pravdě řečeno mi to ani moc nevadilo.

Na ovládání si nemůžu stěžovat, je dobře vyřešeno, a po chvíli hraní by jste měli Sama bez problému ovládat.

Menším problémem je bohužel úvodní nahrávání hry, který trvá celkem dlouho, vyvažují to ale loadingy před jednotlivými misemi, které jsou naopak krátké. Dále bych mohl vytknout délku hry a to, že dohrát hru do jedné hodiny není pro většinu velkým problémem.

Skvělá atmosféra, grafika a hlavně hratelnost této hry je na takové úrovni, že vám ji můžu jen doporučit.

Název hry: Tom Clancy's Splinter Cell Extended Ops

Telefony: Sony Ericsson (K500 má hru již v základní výbavě), Siemens, Sharp, Sagem, Panasonic, Motorola, Nokia,

Cena: 59 Kč (t-zones)

Vývojář: Gameloft

Distributor: t-zones

Info: Gameloft