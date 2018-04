Špionská hra pro Android odesílá data uživatele, špehovat může i vás

Závadnou hru Tapsnake identifikovali jako první experti z bezpečnostní firmy Symantec. Na první pohled vypadá jako naprosto běžný klon oblíbeného hada. Po spuštění tak i funguje, malé podezření ale vzbudí ikona GPS, která se po spuštění objeví v horním systémovém stavovém řádku.

Aplikace se totiž v tu chvíli snaží zjistit polohu uživatele a odesílá ji na servery Google App Engine, které mohou pro své fungování bezplatné aplikace využívat. V Android Marketu se pak nachází i jakási druhá strana tohoto programu. Je jí placená aplikace GPS Spy, která dělá přesně to, co napovídá její název.

Pomocí tohoto programu totiž může uživatel získat data, která Tapsnake na servery Google odeslal. Stačí zadat stejné heslo, které bylo zvoleno při instalaci hada do sledovaného telefonu. V praxi tak nelze Tapsnake označit jako vir, je to vlastně jakási špiónská aplikace. Ten, kdo chce někoho sledovat, musí aplikaci nainstalovat do telefonu sledovaného. Poté stačí program jednou pustit, následně poběží na pozadí a každých 15 minut bude odesílat polohu telefonu. Uživatel si toho může všimnout podle toho, že se objeví GPS ikona ve stavovém řádku, program se také objeví ve správci úloh. Sledující musí v programu zadat heslo, které následně zadá ve výše zmíněném GPS Spy. Pak již může majitele snadno stopovat.

Pokud si tedy uživatel mobilu nainstaluje Tapsnake sám, že program může sloužit ke sledování vlastně nepozná. Zjistí to až hlouběji v menu aplikace. V té chvíli se ale není čeho bát, protože protistrana nezná heslo pro přístup k datům.

Pokud ale uživatel náhodou ve svém mobilu Tapsnake objeví třeba poté, co telefon nechal někde chvíli bez dozoru nebo o půjčil někomu z blízkých, je to důvod se sledování obávat.

Tapsnake tak ukazuje, že dnešní smartphony je nutné si opravdu střežit jako oko v hlavě. Navíc nelze říci, kdy se autor programu nebo někdo jiný rozhodne patřičný kód použít v programu, který bude GPS data odesílat třeba přímo jemu.