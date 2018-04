Špionážní fotoaparáty. Dnes již hračka pro každého

Miniaturní snímací CCD čip může mít rozměry v desetinách milimetru, spolu s obslužnou elektronikou se dnes foťák vejde do zátky od piva. Největším problémem je napájení. Kompromis? Přidejte maličký fotoaparát do zařízení, které už baterii má, a je to. Kvalita pořízených fotografií nebude špičková, ale s fotkami z mobilních telefonů srovnatelná. Zapátrali jsme po takových špionážních foťáčcích.

Fotohodinky

Hodinky nosí skoro všichni, největší výběr nenápadných fotoaparátů je právě zde. Bývají vybaveny barevným displejem a multimediálním přehrávačem, kde si můžete prohlédnout právě nafocené snímky nebo videa. Také podporují paměťové karty. Pokud byste ale chtěli ještě víc, můžete se poohlédnout po hodinkách, které mají nejen fotoaparát, ale i GSM modul. Ovládání fotoaparátu je u všech modelů podobné, většinou přes dotykový displej nebo speciální tlačítko.





Cena asi 4 000 Kč bez GSM, 4 000-5 500 Kč s GSM, objednání ze zahraničí, některé modely i v ČR (včetně češtiny).





Fotopero

Ideální špionážní nástroj! Pero je nenápadné, máte ho stále u sebe, skrytá čočka v klipsně může natáčet vše, co je před vámi. Veškerá elektronika a baterie jsou uloženy v horní části pera. Pero jen zasunete do kapsy a zapnete nahrávání. Pokud chcete udělat jen snímek, jemně stisknete vršek pera.





Cena asi 4 000 Kč, objednání ze zahraničí.

Fotobrýle

Oblíbené zařízení v kriminálních filmech. Vyrábí se dva základní koncepty. První je s baterií umístěnou přímo na brýlích a druhý s externím napájením, to je připojeno u pasu. První koncept bývá kombinován i s MP3 přehrávačem, v brýlích máte i sluchátka. Druhý koncept nabízí díky spojení větší kapacitu a snazší ovládání. Fotíte nebo natáčíte zhruba to, co doopravdy vidíte, a to je velká výhoda.





Cena kolem 5000-6000 Kč, objednání ze zahraničí.