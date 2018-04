Údajný špion Huawei je v Česku čistý, zaznívá ze všech stran

Zpráva amerického výboru Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby obviňuje čínské firmy Huawei a ZTE z možné špionáže ve prospěch Číny a volá po omezení přístupu obou firem na americký trh (o americkém obvinění píšeme zde).

Obě firmy ale označují obvinění za nepodložená a zcela vykonstruovaná. Nastalá situace nicméně vyvolala nervozitu i na řadě dalších trhů. Především Huawei je totiž významným hráčem na celosvětovém trhu síťové infrastruktury.

Velcí hráči jako ostatní

Po švédském Ericssonu je totiž světovou dvojkou na tomto poli a má silné ambice dostat se až na vrchol. ZTE je pátou největší firmou v oboru. Obě společnosti působí i v České republice. Huawei je tu v podstatě dominantním hráčem, když jeho technologie využívají všichni tři velcí mobilní operátoři. Ti pod něj navíc v poslední době převedli i údržbu sítě. ZTE je dodavatelem síťových prvků pro MobilKom, provozovatele operátora U:fon.

Síťová infrastruktura od Huawei Co Huawei dodává českým operátorům Všem třem českým operátorům zajišťuje Huawei údržbu sítě, většinou koncových 2G a 3G prvků (antén a vybavení BTS), pro Telefónicu i údržbu některých dalších technologií.

Operátorům dodává součásti základnových stanic - především antény a samotná zařízení BTS. Pro Vodafone dodává 2G i 3G antény a základnové prvky, pro T-Mobile zajistil kompletní modernizaci 2G prvků, pro O2 rovněž upgrade 2G a stavbu 3G sítě a také vybavení ústředen.

Vodafone nabízí mobilní telefony Huawei, všichni tři operátoři pak datové modemy

Firmy tak mají v Česku podstatně významnější postavení než v USA, kde zatím v dodávkách infrastruktury příliš neuspěly. Na tamním trhu obě čínské firmy mají větší úspěchy spíše s chytrými telefony než se síťovými prvky. Silnější pozici než v USA mají obě firmy i na řadě dalších trhů. Ostatně Huawei obsluhuje ve světě více než 500 operátorů a prostřednictvím jeho technologií využívají služby operátorů asi 3 miliardy zákazníků.

Pokud by tedy Huawei a ZTE měly provádět špionáž ve prospěch Číny, zřejmě by k tomu měly lepší pozici jinde než v USA. Současná obvinění komise tak spíše vyznívají jako obavy a snaha ochránit místní firmy. Komise však přitom tvrdí, že vyšetřování a jeho závěry nejsou maskováním politických zájmů a protekcionismu za národní bezpečnost. Zatím to vypadá, že obavy amerických úřadů se zakládají vlastně jenom na faktu, že jde o čínské společnosti. Podobně by totiž mohl být na světě obviněn ze špionáže bez předložení důkazů téměř kterýkoli dodavatel síťových prvků i mobilních telefonů.

Nechceme zklamat důvěru zákazníků

Proti nařčení amerických úřadů se obě firmy brání a jako důkaz mimo jiné uvádí právě svou globální působnost a množství spokojených zákazníků. "Naše produkty jsou stejně jako v ostatních případech podrobovány detailnímu testování v technických laboratořích našich partnerů, které následně dávají souhlas s jejich uvedením do komerčního provozu. To platí pro síťové technologie i koncová zařízení, tedy především chytré telefony," uvedl na náš dotaz Zbyněk Pardubský, zástupce generálního ředitele společnosti Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Naznačuje tak, že nezávislí odborníci by případná zadní vrátka umožňující odposlech v zařízeních odhalila.

Ostatně, stalo se tak už třeba v případě ZTE, u kterého byla taková možnost objevena u modelu Score M, dodávaného právě do USA. Podobně měl být vybaven i smartphone ZTE Skate (Orange Monte Carlo). Speciální část firmwaru umožňovala komukoli, kdo znal postup, vzdálený přístup do zařízení. Firma toto chování přiznala a slíbila zjednání nápravy s tím, že dotyčná vlastnost byla v zařízení kvůli možnosti vzdálené instalace aktualizací a softwaru operátorem (MetroPCS) a výrobcem. Od té doby nebyla u žádného dalšího modelu ZTE podobná bezpečnostní díra nalezena.

"S určitostí můžeme říci, že všechny v tuzemsku prodávané modely ZTE obsahují pouze standardní firmwarové součásti jako u ostatních světových výrobců mobilních telefonů. Obecně stále platí, že čeští a slovenští uživatelé chytrých mobilních zařízení, kteří dodržují doporučené bezpečnostní postupy, nemohou o svá data přijít," potvrdil nám na dotaz Filip Zhang Haifeng ze ZTE Czech.

Operátoři se nebojí

I čeští mobilní operátoři jsou si v podstatě jisti, že žádné bezpečnostní riziko pro ně ani pro jejich zákazníky nehrozí. Tvrdí, že dodavatelé nejenže nemají zadní vrátka ve svých zařízeních, ale že ani nemají šanci získat data zákazníků nebo odposlouchávat hovory.

"Každý dodavatel, Huawei nevyjímaje, musí splňovat přísné požadavky skupiny Deutsche Telekom. Nikdy nepoužíváme technologie, které by nevyhovovaly naším bezpečnostním standardům a mohly jakýmkoliv způsobem narušit soukromí našich zákazníků. Dodavatelé nemají samozřejmě žádný přístup k údajům či komunikaci zákazníků,“ potvrdila tisková mluvčí T-Mobile Martina Kemrová.

Velmi podobně se vyjadřuje i české O2. "Dodavatelé nemají přístup k informacím našich zákazníků. Na základě dodavatelských smluv (smlouva kupní, případně servisní) jsou vždy zavázáni pouze k dodávce zboží či k poskytnutí servisu. V provozu sítě jsou data našich zákazníků zajištěna bezpečnostní autoritou, která odděluje dodavatele od zákaznických dat a od údajů o konfiguraci sítě. Tuto formu zabezpečení zákaznických dat používá Telefónica Czech Republic při spolupráci se všemi dodavateli," zní oficiální vyjádření tiskového oddělení operátora.

Ani v případě Vodafone nemá Huawei k zákaznickému provozu a datům žádný přístup. Podle vyjádření z tiskového oddělení je firma pouze dodavatelem fyzických zařízení (telefonů, koncové radiové části 2G a 3G sítě) a zajišťuje servis dodávané části sítě. Od citlivých dat je Huawei zcela oddělen a hlouběji do činnosti operátora proniknout nemůže.

Čeští operátoři považují Huawei za významného a spolehlivého obchodního partnera a ze současné kauzy, která jej očerňuje, příliš nadšení nejsou. Firmě ale věří, a tak je spíše cítit lehké obavy, jak budou situaci vysvětlovat zákazníkům. Není divu, Huawei je právě tím hráčem, který významně stlačil ceny síťové techniky a operátorům po letech umožnil masivněji investovat do rozvoje sítí.

Stabilita na českém trhu

Ani jedna z firem se tak nedomnívá, že by současná situace nějak ohrozila jejich postavení na českém trhu. "Celou kauzu vnímáme jako účelně vykonstruovanou a jako izolovaný problém Spojených států. Neobáváme se, že by celá záležitost a kolem ní vzniklá neopodstatněná hysterie negativně ovlivnila naše investiční záměry na tuzemském trhu,“ řekl Filip Zhang Haifeng ze ZTE.

Zbyněk Pardubský z Huawei nám zase potvrdil, že v Česku firma zatím podobné potíže jako v USA nemá. "S žádnými obavami jsme se nesetkali a na českém trhu jsme se po osmi letech úspěšného působení stali vedoucím dodavatelem telekomunikačních technologií," říká.

Situaci uklidňuje i česká Bezpečnostní a informační služba (BIS), i když trochu nepřímo. "Zpravodajská služba nemůže do veřejného prostoru uvolňovat sdělení, které by potvrzovalo nebo vyvracelo, zda ta či ona firma, instituce, společnost, organizace vyvíjí na našem území - ve prospěch cizího státu - špionážní aktivity. Mohu ale říci, že i dobře maskovaná zpravodajská činnost, mířící proti bezpečnosti nebo ekonomickým zájmům našeho státu, jinými slovy snahy a pokusy získávat naším státem chráněné a utajované informace, neujdou pozornosti české kontrašpionáže," sdělil nám na dotaz ohledně možného vyšetřování Huawei tiskový mluvčí BIS, Jan Šubert.

V podstatě tak říká, že kdyby Huawei nebo ZTE nějakým způsobem byly do špionáže na našem území zapleteny, BIS to s jistotou bude vědět a jistě by učinila kroky potřebné k zastavení takové činnosti.

Z hlediska fungování celého telekomunikačního trhu se tedy obvinění, která v Americe padla, zdají být opravdu vykonstruovaná. Americká strana zatím nepředložila žádné jasné důkazy o tom, že by firmy byly do špionáže skutečně zapojeny.