Špičkový Ultimate Football či vesmírný simulátor Anthelion (Hry do kapsy)

Novinky a aktualizace

My Little Tank

Firma Astraware se po čase ozvala a vydává novou špičkovou arkádu My Little Tank (pro Symbian telefony známá jako Tankermania).

Za poplatek $14.95 (omezená akce) se vám dostane veliké zábavy v podobě 60 úrovní, pěti typů nepřátelských tanků a excelentního grafického zpracování.

My Little Tank spustíte na všech PocketPC s ARM/XScale procesory, MS Smartphone a PalmOS od verze 5 s HiRes rozlišením.

Simple Blackjack

Už z názvu vypovídá, že Simple Blackjack je designován pro nenáročné hráče, kteří nepožadují bombastickou renderovanou grafiku a mají hlouběji do kapsy.

Karty jsou velké a přehledné a nechybí ani možnosti sázek.

Hru spustíte téměř na všech barevných a černobílých PalmOS. Stojí $1.95.

Ultimate Football

Naše fotbalová reprezentace má už účast na mistrovství světa jisto a proto byste si měli jako správní fandové vybavit své PocketPC nějakým fotbalovým simulátorem.

Horká novinka Ultimate Football od autora Toma Coopera (pro majitele Symbian UIQ telefonů dlouho známá) využívá plnohodnotného 3D enginu a najdete zde veškeré nastavení taktik vašeho týmu jako jsou formace, agrese hráčů apod.

Hra stojí $14.95.

Daisy Words

Úkolem nové logické stolní hry Daisy Words je zachránit Daisy ze spárů zlých písmenek. Toho dosáhnete, pokud spojíte jednotlivá písmenka do celého anglického slova.

Hra je dostupná pro PocketPC s ARM/XScale procesory, Windows PC a Mac OS, to vše v roztomilém grafickém zpracování.

Výrobcem je firma Shoecake Games a Daisy Words je za poplatek $19.95.



Reverse

Zpracování populární stolní hry Reverse, ve které jde o získání většího počtu kamenů než soupeř, přináší firma Bellennium Mobile Sulutions .

Reverse nabízí přehlednou a pěknou grafiku. Při hře se zobrazuje aktuální skóre, měřič baterie a na spodní části obrazovky jsou uvedeny vaše celkové statistiky.

Reverse stojí přijatelných $3.95.

Máte hluboko do kapsy?

Hangman

Novinkou pro komunikátory Nokia 9500 je tento oběšenec, hra, kterou jste jistě někdy hrávali ve škole pod lavicí. Nutností hraní je znalost anglického jazyka, jenž si při hře také procvičíte.

Ke spuštění gamesky Hangman je potřeba nainstalovat si do svého telefonu knihovnu OPL Runtime, kterou stáhnete ZDE .

Samotná hra je zdarma a jejím výrobcem je firma 3-Lib .

V přípravě

Anthelion 2: Celestial Vigilance

Firma PDA Mill chystá pro všechny fanoušky vesmírných simulátorů druhé pokračování slavné hry Anthelion.

Hra bude běžet na všech VGA PocketPC a k dispozici bude verze i pro PocketPC s OpenGL podporou.