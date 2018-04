Špičkový Huawei P8 bude až v dubnu. Specifikaci a cenu už známe

Topmodely Ascend P6 a Ascend P7 se díky povedenému designu a slušné výbavě staly prodejními hity čínské značky. Následník už nebude mít jméno Ascend, kterého se výrobce vzdal (více zde), novinka tak ponese jednoduché označení P8.

Díky informacím z sociální sítě Weibo už známe výbavu. Displej s rozlišením Full HD bude mít úhlopříčku 5,2 palce. Bude tak o něco větší než například u Samsungu Galaxy S5, který má 5,1palcový displej.

Stejně jako model 6 Plus od „podznačky“ Honor bude i nový Huawei vybaven dvojitým fotoaparátem. Fotoaparáty by měly mít vyšší rozlišení, než jakým disponuje zmiňovaný Honor. Model P8 bude používat vlastní procesor Kirin 930.

Design novinky by měl být opět atraktivní. Konstrukce má být unibody z jednoho kusu s keramickými prvky. Podle uniklých informací bude mít nový Huawei sklíčko Gorilla Glass 3. Smartphone má být tenčí než iPhone 6, který má tloušťku 6,9 milimetru. Baterie bude mít kapacitu 2 600 mAh.

Už známe i cenu. Huawei P8 by měl stát 3 000 yuanů, tedy v přepočtu 12 000 korun. Novinka by tedy měla být výrazně levnější než řada chystaných konkurentů, což je tradiční strategie Huaweie. Navíc už loňský Ascend P7 byl nakonec v Česku levnější, než by odpovídalo kurzovému přepočtu ceny v eurech pro západoevropské trhy.

Je tedy možné, že i novinka půjde v Česku s cenou dolů a bude se více blížit desetitisícové hranici. Ascend P7 startoval na částce 9 990 korun. Nutno dodat, že na rozdíl od konkurenčních topmodelů, které po půl roce výrazněji zlevnily, tak Ascend P7 si cenu v podstatě drží i tři čtvrtě roku po premiéře.

Nový Huawei si odbude premiéru na akci v Londýně, která se bude konat 15. dubna.

Podívejte se na spot představující Huawei P6

VIDEO: Huawei Ascend P6. Na letišti se kvůli němu poprali Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu