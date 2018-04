Špičkové telefony současnosti, které jsou předurčeny k neúspěchu

Opravdových výstřelků je mezi moderními mobilními telefony málo, výrobci se poučili a zákazníkům nabízejí většinou poměrně klasicky střižené modely. I přesto můžeme v současné produkci snadno ukázat na modely, které byť patří na současnou technickou špičku, mnoho prodejních úspěchů nenasbírají. Pojďme se podívat na jejich přehled.

Nokia N9

Jedním z horkých favoritů na špičkový mobil, který zůstane jen drobnou zmínkou v historii, je Nokia N9. Vzhledem k současné strategii firmy je totiž jasné, že Nokia nebude tento model svým zákazníkům kdovíjak předhazovat.

N9 bude přístroj pro úzkou cílovou skupinu. Nezmění na tom nic ani případné kladné příjetí operačního systému MeeGo veřejností. První ohlasy na MeeGo jsou přitom velmi dobré. Jenže firma vlastnímu systému příliš nepřeje.

Sony Ericsson Xperia Play

Zdá se, že Sony Ericsson se nepoučil z neúspěchu herní platformy Nokia N-Gage. O takzvaném PlayStation telefonu se přitom spekulovalo hodně dlouho, jeho současná podoba je pro mnohé zklamáním. Telefon je pro běžné používání poněkud nepraktický právě kvůli vysouvacímu gamepadu.

Výkonem ztrácí na dnešní špičkové dvoujádrové smartphony, na kterých herní tituly poběží o něco lépe. Sony to zatím nedovede dohnat ani množstvím her, které by měly mít pro Xperii Play exkluzivitu. Titulů je relativně málo a často se dají sehnat i pro ostatní androidí přístroje. Xperia Play se už prodává, ale podle prvních ohlasů to prodejní hit není. A jen tak se na tom asi nic nezmění.

LG Optimus 3D

Podobnou raritou zůstane i LG Optimus 3D, jeden z prvních smartphonů s displejem s 3D zobrazením a zároveň i 3D fotoaparátem. Proti tomuto modelu hraje fakt, že uvádění na trh trvá dlouho. Ani 3D displej není tak úžasný, jak by se mohlo podle reklamních materiálů zdát, a oproti ostatním špičkovým smartphonům současnosti je telefon obtloustlý a těžký.

S kdovíjakým komerčním úspěchem u LG snad ani nepočítali, Optimus 3D má především roli image-makera. Poprvé v historii se totiž firma LG zařadila na vedoucí pozici v inovacích na poli chytrých mobilů. Doposud jen doháněla technický náskok konkurence. Optimus 3D ale přilákal pozornost k dalším modelům, které už o komerční úspěch usilují: Optimus Black a Optimus 2X.

Samsung Omnia 7

První várka Windows Phone 7 telefonů se asi nikdy nezařadí do kapitol o úspěšných modelech mobilní historie. Mezi těmito kousky asi nejvíc vyniká Samsung Omnia 7, který byl nejvýraznějším kouskem z první vlny. A asi nejméně splnil očekávání výrobce. O prodejních úspěších hovořit nelze, telefon se vyprodává za relativně nízké ceny.

Za neúspěch mohou nejenom samotná Windows Phone 7 a jejich omezení, ale také fakt, že právě Omnia 7 má řadu potíží při aktualizacích na novější verze systému. Řada uživatelů své telefony při aktualizaci poničila a musela s nimi do servisu. Nové updaty vychází se zpožděním a podpora telefonu není dobrá. Nic na tom nemění fakt, že Omnia 7 je výborný mobil. Doufejme, že v druhé vlně, která přinese přístroje s Windows Phone 7 – Mango, bude již situace lepší.

BlackBerry Bold 9900

BlackBerry Bold jsme krátce vyzkoušeli teprve před nedávnem v Singapuru, telefon se ještě ani nedostal do prodeje. A už teď je jisté, že nepůjde o kdovíjaký prodejní trhák. BlackBerry totiž zoufale čeká na příchod nové platformy QNX.

První modely by se podle spekulací měly objevit již začátkem příštího roku. Model Bold 9900 s nejnovější verzí systému BlackBerry OS už je tak trochu přežitý kousek. A to se přitom smartphone má čím chlubit: vynikající je zpracování, displej i klávesnice. Pro úspěch u zákazníků to ale nemusí stačit. Jak dokazuje situace u Nokie, kupující jsou ochotni si počkat na nové, revoluční modely.

HP Pre 3

Také HP Pre 3 není ještě v prodeji. A to je právě důvod, proč neuspěje. HP trvá velmi dlouho dostat svůj nový špičkový model na trh, zákazníci o něj mezitím ztrácejí zájem. Namísto toho, aby se HP po převzetí Palmu snažilo napravit chyby, které firma dělala, pokračuje v zajetých kolejích. Krom pomalého uvádění modelů na trh neudělali u HP nic také s rozšířením na zahraničních trzích.

Mimo USA se nové webOS modely prakticky neprodávají. Je to škoda, webOS je opravdu vynikající operační systém. Můžeme jen doufat, že HP nakonec původní strategii obrátí a webOS se dočká úspěchu. Jinak krom špičkového Pre 3 skončí v propadlišti dějin i další modely a s nimi celý operační systém.

HTC Flyer

U HTC dnes asi nemůžeme ukázat prstem na jeden konkrétní smartphone, který nebude mít úspěch. Modelová řada je tak poskládána, že jednotlivé modely hezky vyplňují různé skuliny na trhu a své zákazníky si najdou. Jinak tomu ale pravděpodobně bude na poli tabletů.

Tablet HTC Flyer je totiž poměrně drahý, přichází se starší verzí Androidu a nenabízí ani dvoujádrový procesor, jak by se na špičkové zařízení slušelo. Navíc sedmipalcové tablety patří k těm méně oblíbeným, zákazníci se spíše přiklánějí k přístrojům s větší úhlopříčkou displeje. HTC Flyer tak nepomůže ani jeho podivné dotykové pero.