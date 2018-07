Mobilní móda diktuje: smartphony musí mít co nejvíc kovu a skla

Kovový rámeček a záda z tvrzeného skla Gorilla Glass, to je dnes téměř povinná konstrukce špičkových chytrých telefonů. Společně s displeji, které zabírají čím dál více místa na čele to znamená méně prostoru pro kreativitu designérů. Ti si to vynahrazují třeba právě provedením oné kombinace materiálů, jak ukazuje čtveřice vybraných zástupců.