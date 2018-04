Špičkové Nokie, které mají zachránit slávu značky. Jdou ve stopách N8

Nokia představila svou dlouho očekávanou novou generaci chytrých telefonů. Jsou to přístroje s novou verzí Symbianu. Modely C6 a C7 mají zaujmout podstatně širší publikum než špičková N8, model E7 má uspokojit všechny zájemce o kvalitní komunikátor.

S vášní sobě vlastní nové modely představil Anssi Vanjoki, šéf divize chytrých telefonů Nokia. A nic na tom nezměnil ani fakt, že Vanjoki včera oznámil svůj odchod ze společnosti (více čtěte v tomto článku).

Výborný základ pro široké publikum – Nokia C6

Možná to tak na první pohled nemusí vypadat, ale nejdůležitější novinkou je Nokia C6. Z představených modelů bude totiž nejlevnější a na nějakou dobu se stane nejdostupnějším mobilním telefonem s novým Symbianem^3.

Nenechte se mýlit názvem, představená Nokia C6 (celým jménem je to C6-01) je opravdu novým modelem. S plastovým předchůdcem s vysouvací qwerty klávesnicí má pramálo společného. Především mu chybí ona klávesnice.

Novinkou je také kovové provedení. Nokia se mimochodem při prezentacích pochlubila ekologičností svých nových modelů. Konstrukce C6 například využívá recyklované kovy.

Anssi Vanjoki také vyzdvihl jednu technickou novinku C6. Je jí ClearBlack Display, který má zajistit daleko lepší barevné podání a kontrast, než je obvyklé u současných modelů. Displej jinak nabízí tradiční rozlišení 640 x 360 pixelů a úhlopříčku 3,2 palce. Používá technologii AMOLED a je pochopitelně kapacitní.

Výbava C6 rozhodně není chudá. Je tu osmimegapixelový fotoaparát, veškeré datové technologie včetně Bluetooth 3.0, nemůže chybět ani GPS. Za cenu 260 eur bez daně (tedy necelých 8 000 korun s DPH) nevypadá C6 jako špatná volba. V jistém časovém horizontu by mohla nahradit dnes populární model 5800 XpressMusic.

A opravdu na to má. Konzervativní telefon rozhodně neurazí žádného uživatele, obzvláště při kvalitním zpracování, které jsme viděli i u vystavených předsériových vzorků. Telefon je v dlani možná trochu těžší, než bychom očekávali. Ale to vůbec nevadí. Oproti fotografiím překvapí jeho relativně malé rozměry. Zamrzí trochu větší náchylnost k zachytávání otisků prstů. V této disciplíně ale exceluje jiná z představených novinek.

Technická specifikace:

Rozměry: 103,8 mm x 52,5 mm x 13,9 mm

Hmotnost: 131 gramů

GSM/EDGE 850/900/1800/1900

WCDMA

wi-fi

GPS

Operační systém Symbian^3

Displej: 3,2palcový AMOLED, 640x360 pixelů

Paměťové karty: microSD

Fotoaparát: 8 megapixelů, autofocus, LED blesk

Pohotovostní doba: 17 dnů

Když chcete vypadat lépe – Nokia C7

Nová Nokia C7 bude jakousi luxusnější sestrou C6. Výbava je prakticky shodná s tímto modelem, jen displej dostal větší úhlopříčku 3,5 palce. Podobně jako všechny nové modely (včetně N8) bude C7 podporovat funkci USB-on-the-go. K telefonu tedy půjde přes redukci připojit třeba klasický USB flash disk.

Hlavní disciplínou C7 ovšem není výbava. Menší C6 rozhodně nabízí lepší poměr výkon/cena. V oblasti designu ale kraluje C7. Nokia se vydala zcela opačnou cestou než třeba Apple a ze svého nejnovějšího stylového smartphonu udělala elegantní oblázek. Pouhých 10,5 milimetru tenké tělo znamená, že máme tu čest s nejtenčím dotykovým smartphonem od Nokie. A upřímně řečeno si nevzpomínáme, že bychom viděli takhle tenký chytrý mobil s tak oblými tvary.

Jestliže jsme u C6 chválili její zpracování, v případě C7 trochu tápeme. Stylový telefon vypadá stylově, jen když je zrovna neupatlaný. A to není moc často. Přitom velká část těla telefonu je z matného plastu, který tvoří část boků a zad. Matný je i kovový kryt baterie. Vynahrazuje to ale přední část telefonu, která je doslova jako zrcátko. Ze vzhledu C7 tak máme trochu smíšené pocity a budeme si muset počkat, až si telefon prohlédneme na denním světle.

Za cenu 335 euro bez daní (tedy asi 10 000 korun s DPH) nebo dotací nebude nejlevnějším smartphonem, ale na druhou stranu stále nabídne velmi dobrou výbavu.

Technická specifikace:

Rozměry: 117,3 mm x 56,8 mm x 10,5 mm

Hmotnost: 130 gramů

GSM/EDGE 850/900/1800/1900

WCDMA

wi-fi

GPS

Operační systém Symbian^3

Displej: 3,5palcový AMOLED, 640x360 pixelů

Paměť: 8 GB

Fotoaparát: 8 megapixelů, autofocus, LED blesk

Paměťové karty: microSD

Pohotovostní doba: 23 dnů

Nový komunikátor jako nástupce legend – Nokia E7

Veřejnost velmi dlouho očekávala opravdového nástupce populární řady byznysových komunikátorů Nokia. Sám Anssi Vanjoki se při představování rozplýval nad zakladatelem této kategorie, modelem Nokia 9000 Communicator.

S tím má pochopitelně nová E7 málo společného, ale po dlouhé době to bude opravdu výkonný pracovní nástroj. Těšit se můžeme především na rozměrnou vysouvací qwerty klávesnici. Tu doplňuje obří čtyřpalcový displej (opět s technologií ClearBlack). E7 je tedy pro změnu Nokia s doposud největším displejem. Ačkoli má v porovnání s konkurencí o dost nižší rozlišení (640 x 360 pixelů), překvapila nás kvalita obrazu. Konečné soudy ale budeme vynášet až si displej prohlédneme v porovnání se současnou špičkou.

Zastánci klasických komunikátorů budou naříkat nad faktem, že klávesnice je jen čtyřřádková, jak je v poslední době nemilou módou. S tímto faktem se budeme muset smířit.

E7 je na svou výbavu a přítomnost qwerty klávesnice relativně tenké zařízení, ale v ruce působí jako opravdové monstrum. Je to zkrátka velký telefon a s jeho používáním rozhodně nebudou mít problémy ani osoby s doslova medvědími prackami. Nový komunikátor je pořádně těžký a přesto je podstatně lehčí než poslední zástupce rodu komunikátorů, model E90. I přes použitý vyklápěcí mechanismus (stejný jako u N97) na nás E7 působila ze všech představených novinek nejpevnějším dojmem. Mechanické zpracování je opravdu příkladné, jak se na drahý a špičkově vybavený smartphone sluší.

Nový komunikátor rozhodně nebude levnou záležitostí. Nokia nastavila cenu na 495 euro bez daní a dotací. To představuje cenu asi 15 000 korun s daní u našich prodejců. E7 tak bude opravdovou špičkovou Nokií se vším všudy. A to i včetně cenovky, která bývá pro tuto kategorii obvyklá. Vypadá to, že označení E8 a E9 si Nokia nechává pro případné byznysové modely s platformou MeeGo.

Technická specifikace: