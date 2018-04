Jedině zahnutý. Špičkové samsungy dají sbohem plochým displejům

Prvním samsungem s displejem zahnutým přes hranu se stal v roce 2014 model Note Edge, což byla speciální edice Note 4. Ten měl zahnutí jen po jedné straně. V roce 2015 přišel Galaxy S6 edge se zahnutím na obou stranách a tímto modelem začala pravděpodobně vítězná jízda zahnutých displejů v modelové řadě korejského výrobce. S6 edge se prodával lépe než klasická varianta S6 z plochým displejem.

Někdy v té době možná již přišly úvahy, které nedávno při uvedení nového modelu Note 7 prozradil serveru Korea Herald šéf mobilní divize korejského gigantu, Koh Dong-jin. „Samsung zvážil, že by ze zahnutého displeje udělal charakteristický rys řady Galaxy S, a to za předpokladu, že firma dovede uživateli přinést jedinečný uživatelský komfort skrze software a užitečné funkce,“ prohlásil Koh Dong-jin. Nepředjímá, jaké závěry z tohoto zvažování vzešly, ale zdá se, že ploché displeje to mají u top-modelů korejské značky spočítané. Jen není jisté, zda je posledním svého druhu Galaxy S7. Samsungu se totiž v poslední době také podařilo zažehnat určité potíže, které omezovaly výrobní kapacitu zahnutých displejů.

Příklon k zahnutým displejům je ale u samsungu očividný. Loni jako by ještě zákazníky zkoušel, když na některé trhy uvedl model Note 5 s dotykovým perem a plochým displejem, na jiné však dodával výhradně model S6 edge+, což byla vlastně varianta Note 5 se zahnutým displejem a bez dotykového pera. Letos se vlastně obě zařízení spojila a vznikl Note 7, který má jak pero, tak zahnutý displej, k tomu všemu zmizelo označení edge z názvu. Už to naznačuje mnohé, pokud Note 7 u zákazníků uspěje (a v zásadě není k neúspěchu důvod), bude to možná poslední hřebíček do rakve plochých panelů.

I letošní řada Galaxy S7 ukazuje, že plochý displej je vlastně tak trochu přežitek. Tím modelem, který je dáván na odiv, je S7 edge, obyčejný S7 je tak trochu v jeho stínu. A v příští generaci se tak možná může v tomto stínu doslova rozplynout. Otázkou je, zda budoucí S8 není ve vývoji a přípravě již tak daleko, že nakonec ještě verze s plochým displejem zůstane, ale je možné, že už u S8 se dočkáme výhradně zahnutého displeje, byť třeba ve dvou velikostech.

Když je řeč o S8, na jeho uvedení je samozřejmě brzy, dojde na něj nejspíš opět na veletrhu MWC zkraje příštího roku, nicméně už kolují spekulace o jeho výbavě. Smartphone prý vzniká s kódovým označením Project Dream a jeho hlavním lákadlem má být displej s rozlišením 4K. Z hlediska běžného používání smartphonu se jeví takto vysoké rozlišení jako nesmyslné, ale Samsung jej prý dostane kvůli virtuální realitě. Smartphone by měl podporovat platformu Google Daydream a vysoké rozlišení se u virtuální reality určitě hodí, jak zjistil náš test Xperie Z5 Premium. Displej by měl mít úhlopříčku 5,5 palce, alespoň u jednoho z modelů. Další novinkou by měl být duální fotoaparát po vzoru Huawei P9 nebo (údajně) chystaného iPhonu 7. Očekávat také můžeme USB-C konektor.

Příští rok by se také měla objevit zcela nová řada, která převezme po linii Galaxy S místo na absolutním vrcholu modelové nabídky. Přístroj Galaxy X, který bude mít plně ohebný displej, by se prý také mohl objevit již v Barceloně na konci února. I příchod ohýbacích displejů a telefonů by v podstatě nahrával tomu, že se zahnuté displeje stanou jakýmsi standardem u lepších modelů.