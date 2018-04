Špičkové mobily za hubičku. Návštěvou bazaru ušetříte i desítky tisíc

Příklad první: plně vybavený komunikátor Nokia E90. Před dvěma roky to byl hit a odpovídala tomu i cena: 25 490,- korun. Dnes ho lze v bazaru pořídit za necelých devět tisíc korun. Výbavou přitom předčí i mnohé o poznání dražší novinky.

"Maximálně vybavené telefony ztrácejí hodnotu poměrně rychle. Je to vlastně úplně stejný případ jako luxusní auta. Vždyť i takové sedmičkové BMW dnes seženete za zlomek pořizovací ceny," vysvětluje Martin Vospěl, majitel jednoho z pražských bazarů.

Potvrzuje to jediný pohled do aktuálního ceníku; Qtek 9000, ve své době nekompromisní komunikátor s cenou nad třicet tisíc korun, se dnes prodává za pět a půl; MDA III vyjde na tři tisícovky; HTC P3300 Artemis s GPS navigací lze sehnat do pěti tisíc korun.

"U těchto přístrojů je pokles cen v čase nejvýraznější, jelikož jsou určeny pro úzkou skupinu lidí a tím se i hůře prodávají," upřesnil Vospěl.

Nejprodávanější? Mainstream od Nokie

Nejprodávanější přístroje jsou podle něj ty s cenou do dvou až tří tisíc korun, zejména pak telefony značky Nokia. "Hitem je stále model 6300, nebo i takový 6131. To je klasický mainstream, který dnes seženete za pár tisíc."

Kupující prý často sahají i po starších top modelech Sony Ericssonu, zejména muži. "Ženy si k nám chodí hlavně pro véčka v pastelových barvách, vede Samsung nebo Motorola."

Jmenované modely se v bazaru prodávají za zhruba třetinové ceny. Například velmi oblíbený model Nokia 6300 lze pořídit za 2700 korun, véčko 6131 dokonce za částky o málo přesahující dvoutisícovou hranici. U Sony Ericssonu se lidé zaměřují na modely K800i a K850i díky kvalitě jejich fotoaparátů. První z nich vyjde na zhruba dva a půl tisíce, druhý na necelých pět tisíc.

Samsung boduje stylovým véčkem E530, ze stejného důvodu se dobře prodává i LG KG800 aka Chocolate. Oba tyto telefony lze sehnat do dvou tisíc korun.

I do tisícovky seženete poklady

Zcela samostatnou kategorií jsou přístroje prodávané za ceny nepřevyšující tisícovou hranici. "Za tuhle sumu dnes seženete i velmi dobře vybavené přístroje. Z hlavy mě teď napadá Sony Ericsson K700 nebo staré, ale dobré Siemensy," radí Vospěl. Upozorňuje také na to, že za jednu tisícovku lze koupit zcela nový telefon, který je vhodný pro úplné začátečníky nebo nenáročné uživatele. "Často nabízí jen zcela základní funkce."

Doslova za pár stovek lze pořídit celou řadu základních modelů všech výrobců. V této cenové hladině se pohybují i archaické, leč stále dobře vybavené telefony. Některé z nich se chlubí například barevným displejem, funkcí Bluetooth, dokonce i podporou 3G sítí. "Za patnáct stovek dnes pořídíte telefon, který bude dostačovat i náročnějším uživatelům," shrnul Vospěl.

I bazar nabízí záruku

Při pohledu na vystavené kusy navíc zjišťujeme, že většina jmenovaných telefonů je ve výtečné kondici. "Poškrábané či jinak poškozené kusy nevykupujeme. Jsou téměř neprodejné. Na trhu se navíc vyskytuje plno výprodejových či repasovaných kousků, které vypadají doslova jako nové. Právě ty se snažíme nabízet."

Nákup telefonu z bazaru má ale i své stinné stránky. Nižší cena je často vykoupena nejasným původem přístroje, chybějící krabicí či součásti originálního příslušenství. "Snažíme se nabídnout kompletní balení, občas to ale nevyjde. Nedostatky pak kompenzujeme nižší cenou," tvrdí Vospěl.

Před nákupem by se měl zákazník dobře seznámit s obchodními podmínkami bazaru i s jeho reklamačním řádem. I na zboží z bazaru se vztahuje záruční lhůta a lze je reklamovat. Při reklamaci je ale nutné prokázat, že vada byla na výrobku už při jeho převzetí, nebyla na ni poskytnuta sleva a vada neodpovídá míře používání. - čtěte I na zlevněné zboží se vztahuje záruka