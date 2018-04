Špičkové mobily od japonského DoCoMo II

Pokračujeme v přehlídce oslnivých mobilů, které používají Japonci. Minule jsme si představili modely od společnosti Mitshubishi, dnes se budeme věnovat třem různým společnstem. Ale podobně jako minule budou první dva telefony véčka, na třetím místě je dnes ovšem lahůdkový outdoorový přístroj pro dobrodruhy.

Panasonic P504i

V nabídce japonského operátora DoCoMo stojí za pozornost přístroj P504i od Panasonicu. Má ultratenký TFT displej a váží pouhých 99g. Udávaná pohotovostní výdrž je 490 hodin, délka hovoru až 140 minut, jeho rozměry jsou velmi příjemné (100 x 50 x 16,8mm). Mobil zakoupí nový zákazník za dotovanou cenu 34-35 tisíc jenů (asi 8400 – 8700 Kč).

Zajímavé je, že po otevření telefonu můžete hovor přijmout buď standardním tlačítkem pro odpověď, nebo také stisknutím tlačítka na levé straně otočného kloubu. Stiskem tohoto tlačítka se mobil otevře a zároveň spojí hovor - tento způsob příjmu hovoru je připraven pro řidiče aut, v Japonsku je totiž za jízdy dovoleno telefonovat. Jméno volajícího se přirozeně zobrazuje také na vnějším monochromatickém displeji umístěném na plášti přístroje. Barevný TFT displej uvnitř zobrazuje 65 tisíc barev a vejde se na něj 13 japonských znaků v 11 řádcích. Do vnitřní paměti mobilu nahrajete až 200 Java aplikací, aniž by tím ovšem ubylo místo pro uložení dalších dat iMode – do paměti cache pro často otevírané stránky se stále vejde 50 www stránek a až 100 iMode stránek. Inbox pojme 200 příchozích e-mailů, které lze následně třídit do 19 uživatelem vytvořených adresářů, outbox uchová až 100 zpráv. E-mail je možné odeslat naráz na 8 různých adres. Telefon nabízí uložení pouze jednoho hlasového záznamu o délce 20 vteřin (nahrávat můžete i v průběhu hovoru). Vnitřní hlasová schránka (jakási uživatelská varianta externí hlasové schránky u operátora, na kterou jsme zvyklí my) uchová pět dvacetivteřinovych záznamů. Můžete volit z 45 melodií, čtyři z nich můžete složit sami. Mobil má dnes již samozřejmé dvojjazyčné ovládání (japonština, angličtina).

Antispamová funkce

Okolnostmi vynucenou specifickou funkcí je automatické mazání nežádoucích přijatých čísel - tzv. "Advisory Concerning Malicious Phone Calls". Japonský mobilní trh se už nějakou dobu potýká s problémem reklamních hovorů, které obtěžují zákazníky všech japonských operátorů. Jak to vypadá? Mobil hlásí příchozí hovor z neznámého čísla, obvykle je to pevná linka. Dříve než stihnete zareagovat, „účastník“ zavěsí. Přirozenou reakcí mnoha lidí je opětovně inkriminované číslo vytočit. Dovolají se však na hlasového průvodce, který je přesměruje na placenou linku s pochybným obsahem. Cena volání za jednu minutu dosahuje na takových linkách astronomických částek… (O obdobném problému v Japonsku a Německu jste se již mohli dočíst.)

Detailní snímky





Sharp Sh251i

Model ze série 251i od společnosti Sharp je vybaven CCD foťákem s rozlišením 310 000 pixelů a čtyřnásobným zoomem (vyfotí obrázek o velikosti 288 x 352 pixelů). Paměť telefonu pojme 80 snímků. Hmotnost 115 g, maximální pohotovostní výdrž 250 hodin, délka hovoru 120 minut a rozměry 98 x 49 x 25mm. Cena Saharpu Sh251i se pohybuje okolo 23 tisíc jenů (asi 5700 Kč). Hlavní displej je typu TFT (65 tisíc barev), vnější menší displej na krytu je typu STN - Super Twist Nematic (256 barvev). Adresář uchová 500 záznamů s jedním telefonním číslem a jedním e-mailem. Sdílená vnitřní paměť je ochuzena o i@pply, ale zase dokáže do cache paměti uložit 500 iMode stránek a 50 www stránek. Paměť pro příchozí e-maily - 1000 mailů, pro odchozí – 100 mailů. Počet složek je pevně stanoven na pět. Jeden e-mail může mít maximálně pět adresátů. Záznamník uchová tři dvanáctivteřinové záznamy. Paměť je společná pro zmíněný záznamník a pro hlasovou schránku nebo záznam hovoru. Telefon má 30 pozic pro vyzváněcí melodie - 10 z nich lze přemazat a stáhnout na jejich místo nové, 16 melodií lze přetvořit ve funkci skladatel. Tento přístroj je jeden z mála, který má pouze japonské ovládání.

Outodoorový R692i Geofree II



Velmi neobvyklým modelem je R692i. Mobil můžete používat i v drsném klimatickém prostředí. Je určen rovněž pro síť Digital, podporuje však pouze iMode o rychlosti 9600 bps a službu DoPa o rychlosti 9600 bps, dále iNaviLink a SSL šifrování. (O službách více zde.) Telefon vydrží v pohotovosti 400 hodin - to není až tak překvapující, specialitou ovšem je to, že mobil přestojí půl hodiny ve vodě v jednometrové hloubce. Dokonce se dokáže udržet na vodní hladině.

Jinak jeho další vlastnosti nejsou oslnivé: hmotnost 120 g, délka hovoru 140 minut a TFT displej s 4096 barvami (osm znaků v sedmi řádcích). Rozměry jsou na japonské poměry až neomalené – zkrátka není to véčko (135 x 52 x 23 mm). Na obranu tohoto mobilu je třeba říct, že přístroj podobného typu na japonském trhu dlouho chyběl. Adresář pojme 700 záznamů (k položce jedno jméno, jedno číslo, jeden e-mail). Pro surfování na moři je to ideální společník, pro surfování po internetu už nikoliv: cache paměť zvládne jen 20 www a 30 iMode stránek a telefon navíc nepodporuje i@ppli. Inbox pro 200 mailů a outbox pro 50 považujme za dostatečně velké. Počet složek je pevně stanoven na pět a adresátů jednoho mailu může být maximálně pět. Telefon neumí zaznamenat hlasové memo poznámky, uloží pouze tři dvacetivteřinové vzkazy pro interní hlasovou schránku – využijete ji například v době, kdy mobil lovíte z rozbouřených peřejí a opravdu nemůžete hovor přijmout… Mobil má 20 melodií (čtyři lze upravovat a následně odesílat), vedle japonštiny zvládá i angličtinu. Výrobcem tohoto "gumáka" je málo známá společnost Japan Radio Co., Ltd.

Nejeden čtenář jistě zalitoval: v Evropě na podobné telefony a často ani na podobné služby operátora nenarazíme. Japonsko je v mobilních komunikacích o několik roků dál, je to fakt, se kterým se musíme smířit. Na druhou stranu: vývoj v Japonsku naznačuje, na co se už teď v Evropě můžeme těšit.