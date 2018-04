Špičkové mobily od japonského DoCoMo

V předchozím článku věnovaném mobilním sítím ve vyspělém Japonsku jsem se věnoval zevrubnému popisu služeb, které nabízejí sítě japonského operátora DoCoMo. Povězme si nejprve, jak vysoké jsou v Japonsku tarify a jaké váhody operátor zákazníkoví nabízí.



Tarify u DoCoMo

Všechny telefony, kterým se budu věnovat, se u prodávají výhradně s tarify operátora DoCoMo. Nejlevnější tarif je za 3500 jenů za měsíc (asi 890 Kč), nejdražší za 9100 jenů za měsíc (asi 2 200 Kč). Dále je nutné zválšť zaplatit za aktivaci iMode, za "externí" hlasovou schránku (tzn. hlasová schránku, jak ji známe v u nás) nebo třeba za službu oznámení dalšího hovoru na lince. Naopak když si zákazník při podpisu tyto doplňkové služby objedná, může získat slevu na zakoupení mobilu, která dosahuje až 7000 jenů (asi 1 700 Kč). Rovněž existují různé rodinné slevy (více rodinných příslušníků u stejného operátora) nebo slevy při uzavření smlouvy na delší období. Ceny za hovor se liší podle tarifů, u některých je volání za stejnou cenu bez ohledu na čas či operátory, u jiných se ceny liší podle denní doby či podle sítě, do které uživatel volá (pevná linka/ stejný operátor/ jiný operátor). DoCoMo nabízí také slevy při volání známým, přátelům atp. V Japonsku jsou samozřejmostí volné minuty přepočtené na hovorné, které je v případě DoCoMo v rozmezí 600 jenů až 6600 jenů (153 až 1 700 Kč). Díky přepočítávání je možné předplacenou částku využít i pro používání internetu nebo posílání e-mailů, takže zákazník většinou vyčerpá celou měsíční zálohu. Převádění případného zůstatku na další měsíc tu není.



Zajímavé přístroje pro síť Digital a službu Digital iMode



Širokou paletu služeb, které DoCoMo nabízí, není možné využít na všech přístrojích – nabídka mobilů pro síť Digital je poměrně rozsáhlá a dělí se do šesti sérii podle dostupnosti služeb. Například v současnosti nabízená série 504i je již čtvrtou generací přístrojů podporujících iMode a i@ppli a nově také přenos dat pro iMode o rychlosti 28,8kbps. Předchozí série 503iS umožňovala přenos jen o rychlosti 9600bps. Příslušnost k určité generaci přístrojů označuje poslední číslo v typovém označení mobilu.



Mitsubishi D504i



Mitsubishi D504i je modelem s vynikajícím TFT displejem, který zobrazuje 262 144 barev. Telefon stojí přibližně 34 000 jenů (asi 8 700 Kč). S hmotností 110 g a rozměry 104x49x26 mm nepatří k nejmenším, ale zato nabízí pohotovostní výdrž až 500 hodin a dobu volání až 135 minut. Podporu trojrozměrné i@ppli java hry, které však běží jen v 65 tisících barvách. Za zmínku stojí též velká paměť: pojme až 500 jmen se třemi telefonními čísly a třemi e-mailovými adresami. Do telefonu můžete uložit až 200 javových aplikací, avšak paměť je sdílená i pro další iMode data. Pro práci s e-maily lze do složky inbox uložit až 1000 mailů, do složky outbox pro odeslanou až 200 zpráv. Dále máte možnost vytvořit pro e-maily 9 složek nebo rozesílat zprávu až na deset e-mailovych adres najednou. Vnitřní hlasový záznamník je rovněž sdílený, a proto může obshovat dohromady pouze 10 hlasových záznamů – jsou to jednak hlasové memo zprávy (záznamy ve stylu diktafonu), jednak záznamy pro interní hlasovou schránku. Jeden záznam může mít maximálně jednu minutu. Ve sdílené paměti je připraveno 500 pozic pro stažené melodie, tři vlastní melodie může do telefonu uložit uživatel.





Mitsubishi D251i

Novinka s typovým označením D251i (D jako Diamond) má integrovanou mini flash kartu Sony MemoryStick Duo a 170 000 pixelový CCD foťák, přístroj pořídíte za přibližně 28 000 jenů (ASI 7 200 Kč). Na osmi megabytovou kartu se vejde až 1670 snímků. Nejlepší možná kvalita fotek je VGA 480x640 pixelů. Luxusním doplňkem fotografického přístroje je osminásobný zoom. Telefon je trochu těžší (120 g), a když ještě připočteme váhu flash karty, která do hmotnosti není uzapočítáná, bude se jednat o nejtěžší přístroj od DoCoMo. Maximální výdrž telefonu je 480 hodin pohotovosti, doba hovoru 135 minut a rozměry 104x49x27 mm. Velký TFT Displej zobrazí až 262 144 barev. Vrchní vnější displej je typu STN (SuperTwist Nematic) a překvapí vás tím, že dokáže v 256 barvách zobrazit malou fotku. Adresář pojme 500 jmen a umí k jednomu jménu přiřadit až tři čísla a tři e-maily. Cache paměť však zvládne uložit jen 50 www a 50 iMode stránek. Do inboxu se vejde 200 a do outboxu 50 e-mailů. Složek můžete vytvořit až devět a jedné zprávě lze přiřadit až deset adresátů. Paměť pro memo hlasové záznamy a hlasovou schránku je společná a pojme až deset jednominutových záznamů. V přístroji může být uloženo 500 melodií. Posílat nebo skládat vlastní melodie však nelze. Telefon je dvojjazyčný - umí japonsky a anglicky.

Zajímavé je, že velikost fotek pro iShot přenos je kvůli kompatibilitě pevně stanovena na 120x120 nebo 288x352 obrazových bodů. Fotky o jiných rozměrech lze buď poslat v příloze mobilního e-mailu nebo jednoduše přetáhnout kabelem.





Mitsubishi D211i

Další zajímavý kousek od firmy Mitsubishi pro síť Digital je elegán. Je to telefon se zabudovanou anténou, klasického tvaru jen s výklopným krytem klávesnice. Vzhledem velmi připomíná své evropské kolegy. Má barevný STN displej o 4096 barvách, ale zobrazuje pouhých osm znaků v šesti řádcích. Podle výrobce vydrží telefon 460 hodin v pohotovosti a až 125 minut hovoru. Váží 76 g při rozměrech 112x45x20mm. Prodává se ve stříbrném a černém provedení s ozdobným pruhem po stranách. Umí iMode a DoPa přenosy na 9600bps, iNaviLink a SSL šifrování. Jako jeden z mála však neumí JPEG kompresi obrázků. Cena telefonu i s tarifem je pouhých 7000 jenů (asi 1800 Kč, v případě využití speciální slevy dokonce 0 jenů). Telefonní seznam pojme obvyklých 500 záznamů, samozřejmostí je, že k položce v seznamu připojíte kromě dvou telefonních čísel také dvě e-mailové adresy. Cache paměť pojme 50 iMode a 50 www stránek. Inbox má 200 pozic pro příchozí maily, outbox 50 pozic pro odchozí. Melodií má pouze deset, z nichž tři si může složit uživatel. Telefon používají i cizinci, protože jej můžete přepnout angličtiny.



To byl jen krátký výtah z nabídky telefonů DoCoMa pro síť Digital iMode, příště vám představím přístroje od společností Panasonic, Sharp a jeden opravdu zajímavý outdoorový mobil. V současnosti je v nabídce 19 většinou véčkových přístrojů, zajímavé je DoCoMo nabízí i dva modely určené pro starší uživatele (F671i a F671iS, vychází z osvědčené řady 503iS) - liší se větším displejem a jednodušším ovládáním.