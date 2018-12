Skvělá nabídka na trhu. Nový supersmartphone zlevnil o 6 000 korun

LG každý rok opakuje stejnou taktiku. Uvede nový top model s velmi vysokou cenou a za pár týdnů ji sníží. A to často velmi výrazně. Stejný postup platí i pro nový model G7 ThinQ, který byl uveden na český trh se sebevědomou cenou 22 990 korun. Nutno ovšem dodat, že vzhledem k výbavě a konkurenci to nebyla nijak extrémní částka.

Neuplynulo však mnoho času a už tu máme novinku za podstatně dostupnější cenu. Nyní si LG svůj nový špičkový model cení na 16 990 korun. Tedy za pár týdnů od uvedení na trh cena klesla o 6 000 korun. Mezi letošními top modely tak LG nyní patří k nejlevnějším.

Výbava je špičková a vyrovná se, či dokonce předčí, konkurenci. Smartphone s velkým 6,1palcovým displejem a vysokým rozlišením 3 120 x 1 440 obrazových bodů používá nejnovější Android 8 Oreo a nejvýkonnější současný procesor Snapdragon 845. Nechybí dvojitý fotoaparát - jedna čočka má skvělou světelnost f/1.6.

Telefon oproti konkurenci přidává kvalitní Quad DAC převodník pro skvělý zvukový přednes. Operační paměť sice netrhá rekordy, má kapacitu „jen“ 4 GB. To ale samozřejmě stále bohatě stačí. Obří není ani vestavěné úložiště s kapacitou 64 GB. To ale má i iPhone X za necelých 30 000 korun. Navíc u LG je možné kapacitu zvětšit až o 2 TB pomocí paměťových karet, to iPhone neumí.

Jihokorejský výrobce neopomněl ani na stále řidčeji se vyskytující FM rádio či audio konektor 3,5 milimetru. Navíc má model G7 ThinQ unikátní konstrukci, kdy využívá mezeru v těle telefonu pro skvělý zvukový přednes bez sluchátek.

Velkým plusem oproti konkurenci je velmi odolná konstrukce. Mimo celkem běžného stupně krytí IP68 splňuje i armádní normu MIL-STD 810G, což by mělo zaručit, že se telefon při běžném pádu nerozbije. Telefon má kovový rámeček a skleněná záda, což znamená možnost bezdrátového nabíjení. Nechybí ani rychlonabíjení. K zabezpečení slouží čtečka otisků na zádech.

Model G7 ThinQ není jediným LG, které se dočkalo slevy. U dalších modelů ovšem není zlevnění tak výrazné. Model G6, což byl vrchol nabídky LG v minulém roce, zlevnil z již dost nízké ceny 9 990 korun na 8 790 korun. A stále skvěle vybavený model V30 z loňského podzimu zlevnil z 14 990 korun na 13 490 korun.