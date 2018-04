Špičkové HTC One E9 odhaleno. Dává přednost výbavě před vzhledem

9:09 , aktualizováno 9:09

HTC se moc nepředvedlo s novým modelem One M9, který v podstatě jen dolaďuje rok starý model One M8. Reputaci si zkusí napravit novinkou One E9. Telefon se špičkovou výbavou bude v hierarchii značky patřit pod One M9. Zatím není jisté, jestli se bude prodávat i v Česku.