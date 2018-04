Je, není a je. Špičková novinka HTC utekla v internetovém obchodu

HTC za necelý týden v neděli odpoledne v Barceloně představí nástupce svého špičkového modelu One M8, které se bude s největší pravděpodobností jmenovat One M9. Design novinky se moc lišit nebude, výbava si polepší. HTC bude mít ale ještě jedno želízko v ohni.

Díky německému prodejci Cyberport (který už informace z webu odstranil) už známe definitivní podobu chystaného HTC One M9. Po zveřejnění fotografií se začalo řešit, jestli je to opravdu nové špičkové HTC, protože přístroj na snímcích vypadá skoro stejně jako předchozí dvě generace modelu One. To se některým novinářům nezdálo a řešili, proč je na fotografiích něco jiného než nový model.

Jenže na snímcích je opravdu nové HTC One M9. Design se opravdu nikam zásadně neposunul, což je na jednu stranu škoda, telefony se budou plést. Na tu druhou je design řady One opravdu povedený a stále atraktivní.

Novinka bude mít opět unibody konstrukci bez výměnné baterie s kovovým krytem. Nový model bude v prodeji ve verzi Gunmetal Grey s černými prvky a stříbrné se zlatými prvky. Právě stříbrná varianta bude hlavním tahákem, na které HTC vsází. Únik odhaluje, že ani novinka nebude ošizena o dvojici reproduktorů BoomSound umístěných v horní a spodní části čela telefonu.

Výbava modelu One M9 nepostrádá nic, přesto něco chybí. Tchajwanský výrobce má totiž v rukávu ještě jedno eso a to model One M9 Plus (více zde) s lepší výbavou. Nové „obyčejné“ One bude mít displej s pětipalcovou úhlopříčkou a rozlišením Full HD (1 080 x 1 920 obrazových bodů). Displej tedy bude stejný jako u předchůdce.

Lišit se budou fotoaparáty. Ten hlavní bude mít 20megapixelové rozlišení. Přední bude stejný jako ten hlavní u předchůdce. Půjde tedy o UltraPixel snímač s čtyřmegapixelovým rozlišením. Hlavní fotoaparát bude doplněn dvojitým LED bleskem.

Nové HTC bude mít výkonu na rozdávání díky procesoru Qualcomm Snapdragon 810 a operační paměti s kapacitou 3 GB. Uživatelskou paměť s kapacitou 32 GB bude možné zvětšit až o 128 GB pomocí paměťových karet. Samozřejmostí bude operační systém Android v nejnovější verzi 5.0 Lollipop. Baterie nabídne solidní kapacitu 2 900 mAh.