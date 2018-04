Špičková Nokia N9 odhalena na promo videu?

Podle popisků zachycuje zveřejněné video připravovanou Nokii N9 s linuxovým operačním systémem. Podle jiných informací se ale jedná o novou verzi Nokie N8 se Symbianem^3. Oproti již představenému modelu N8 nabízí zobrazený telefon vysouvací QWERTY klávesnicí.

Připravovaná Nokia N9 by měla podle dostupných informací používat operační systém MeeGo, který Nokia vyvíjí společně s Intelem. Telefon by měl mít procesor Cortex A8 taktovaný na 1 GHz. Vestavěná paměť telefonu nabídne kapacitu 64 GB. Telefon by měl být schopen nahrávat videa ve Full HD rozlišení 1080p.