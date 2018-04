Špičková LG dostanou Gingerbread, Optimus 2X i Ice Cream Sandwich

Co se týká přípravy systémových aktualizací, volí korejské LG poměrně zvláštní taktiku. Zatímco majitelé low-endového Optimus One nemuseli příchod "perníkové" verze vyhlížet nijak dlouho, ti, co sáhli po telefonu ze současné špičky (Optimus Black, Optimus 2X a Optimus 3D), zůstávají do poslední chvíle na pochybách.

Verzi Gingerbread si do svého telefonu nakonec nahrají všichni majitelé zmíněné trojice smartphonů, Optimus 2X má pak přislíbený i Ice Cream Sandwich.

Další dva zmíněné modely současné špičky výrobce se zatím do souvislosti s ICS nedávají, ovšem přinejmenším Optimus 3D má aktualizaci téměř jistou. Otázkou ovšem opět zůstává, jak dlouho si na něj jeho majitelé počkají.

Společnost na svém facebookovém profilu označila za nepravdivé spekulace, že LG nezajistí oficiální ICS update. Datum uvolnění má být oznámeno krátce poté, kdy dá Google výrobcům k dispozici zdrojový kód systému.