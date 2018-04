Špičková kalkulačka + zdarma + Made in Czech = EASYCALC

S kalkulátory na Palmech to není jednoduché. Výhodu mají majitelů Visorů - jejich ROM kalkulačka je velmi dobrá a postačuje pro řešení většiny problémů. Ostatní uživatelé vyzkouší vestavěnou ROMCalc a rychle se ohlížejí po nějaké lepší kalkulačce.

Těch samozřejmě existuje mnoho, ale nejsou zadarmo. Některé tedy ano, ale ty toho o mnoho víc neumějí. Za nákup opravdu solidní kalkulačky zaplatí uživatel cca 12 USD (kalkulačka Parens), požaduje-li i analýzy funkcí a grafy, musí sáhnout do peněženky ještě hlouběji a vydat 15 USD za APCalc nebo dokonce 49,95 USD za powerOne Graph.

Existuje jedna výjimka - jmenuje se EasyCalc, je od českého autora Ondřeje Palkovského a je úplně zdarma!

Toto jsou základní charakteristiky a schopnosti kalkulátoru (s nainstalovanou MathLib):

všechny základní trigonometrické funkce s módem Rad, Deg i Grad

exponenciální a logaritmické funkce

normální, vědecký i inženýrský číselný mód

GuessIt funkce, která se pokouší odhadnout, co znamená výsledek (interpretovat jej jako nějaký vzorec - zlomek, funkce s matematickou konstantou apod.)

funkce TVM finanční matematiky (PV, FV, PMT, IT, NP a P/Yr, přepínač začátku/konce období)

výpočetní operace ve čtyřech číselných soustavách (Bin, Oct, Dec a Hex), včetně konverzí

základní výpočty s komplexními čísly

tlačítko Ans

rolovací historie výpočtu

nabídka mnoha dalších funkcí v pop -menu

definice vlastních proměnných i funkcí s názvy do 10 znaků (neomezený počet), funkce lze používat k řešení

grafy - definovatelné osy, zoom, normální, parametrický a polární režim, barva, tracer

Kalkulátor se dodává v několika instalačních verzích. Jako plná verze v angličtině, němčině a španělštině, malá verze neobsahující grafy a speciální funkce a Graph_only verze, která nepodporuje speciální funkce. Česká verze paradoxně zatím není k dispozici. V této recenzi se věnujeme plné verzi.

Vzhled kalkulačky není nijak oslnivý, je však účelný a umožňuje vkládat většinu výpočtů bez nutnosti složitě hledat povely v menu.

Horní lišta obsahuje několik rozbalovacích menu:

RCL - vkládání proměnných

H - historie výsledků

F - vkládání definovaných funkcí

Následuje přepínací lišta k zobrazení čtyř základních layoutů (vzhledů):

B - základní vzhled s běžnými matematickými funkcemi

S - trigonometrické a logaritmické funkce (bez numerických kláves)

I - operace s číselnými soustavami

G - grafický mód

Posledním tlačítkem je f, které umožní vkládání všech dostupných funkcí z MathLib

Pod horní lištou je prostor pro displej a napravo od něj ještě dvě další tlačítka :

šipka dolů - rozbalí menu s posledně vkládanými operacemi

M - pomocné menu pro kopírování, vyvolání ovladače dat, ukládání, zobrazení trigonometrického módu

Pod těmito ovládacími prvky naleznete numerickou klávesnici. V základním módu jsou napravo od ní ještě malá menu GON a EXP, kterými si do základní klávesnice můžete nechat zobrazit vyskakovací klávesničku s goniometrickými či exponenciálními funkcemi, což je často velmi praktické.

Zobrazení grafů podporuje barvy, k dispozici máte normální funkce, parametrické funkce i funkce s polárními souřadnicemi. (Na přiloženém obrázku byste měli vidět pro ilustraci tři parametrické cykloidy - normální, zkrácenou i prodlouženou. Na vedlejším pak logaritmickou, Archimédovu a hyperbolickou spirálu v polární soustavě se zapnutým tracerem).

Kalkulačka má celou řadu dalších užitečných schopností:

máte-li vybrán nějaký text a kliknete na tlačítko funkce, vybraný text se vloží do nové funkce

funkce fzero vypočítá nulovou hodnotu funkce v zadaném intervalu

vypočítá nulovou hodnotu funkce v zadaném intervalu kalkulátor obsahuje 17 dalších speciálních funkcí popsaných v přiloženém manuálu

podpora zkráceného zápisu při násobení (například 3sin(t) místo 3*sin(t))

Zhodnocení :

Kalkulátor je velmi solidně zpracován a svými schopnostmi převyšuje mnohé shareware produkty. Na softwarových portálech budí zasloužený ohlas a kladná hodnocení uživatelů. Jestli autor zapracuje na UI a přidá několik obvyklých a pro tento typ kalkulačky nezbytných funkcí (například statistiku), budou se shareware kalkulačky opravdu jen těžko prodávat.

S několika otázkami jsme se obrátili na tvůrce EasyCalcu,Ondřeje Palkovského:

Otázka: Od kdy vyvíjíte tuto kalkulačku?

První řádky jsem napsal okolo dubna 1999. Bylo to tenkrát z jednoduchého důvodu - na Palmy neexistovala pořádná kalkulačka (ani komerční), která by alespoň trošku napodobovala TI-83, kterou jsem v té době používal (to znamená, že člověk napíše matematický výraz a kalkulačka ho vyhodnotí). Tak jsem hned po zakoupení Palmu sehnal vývojové nástroje a asi za týden napsal první verzi (tehdy 0.01).

Otázka: Proč je kalkulátor, při svých schopnostech, stále zdarma?

Původní důvody použít GNU byly, že jsem neměl chuť zabývat se způsoby placení za shareware a ve velké míře používám free programy (Linux, spousta GNU utilit pro ostatní UNIXy, překladače …), a chtěl jsem tedy přidat taky nějaký prográmek. Časem se celý EasyCalc poněkud rozrostl ( z původních 20K na dnešních 120K) a přispělo pár lidí z vnějšku, takže dneska už není dost dobře možné z toho udělat komerční program (musel bych se domluvit s přispěvateli). Nehledě na to, že otevřenost kódu umožnila, aby se do EasyCalcu dostaly i funkce, které bych neměl šanci napsat - například gamma, beta atd.

Otázka: Jaké plány máte s EasyCalcem do budoucna? Přibudou další moduly, konverze jednotek, konstanty atd. Budete měnit design?



Design hodlám změnit co nejdříve. Postupem času přibylo velké množství funkcí a současné UI už nedokáže všechno vstřebat. Asi zmizí vyskakovací okénka na základní obrazovce a vytvořím řadu tlačítek s proměnlivými funkcemi. Někteří lidé tvrdí, že uživatelské rozhraní je trošku nepochopitelné, ale to je myslím otázka zvyku a přečtení manuálu. Horší je, že se spousta věcí musí psát graffiti a ne naťukat tlačítky - s tím se pokusím něco udělat.



Další moduly se chystám přidat, ale myslím, že hlavně půjdu cestou, kterou se EasyCalc vydal asi tak před půl rokem, a to je 'Scientific Calculator'. Doufám, že se mi podaří najít nějaký čas a přidat v nejbližší době práci s maticemi a případně i nějaké statistické funkce. V rámci importu z Memopadu asi dodělám cykly a podmínky, abych uspokojil ty, co chtějí programovatelný kalkulátor.



Otázka: Nechystáte českou verzi pro české uživatele?



Už je k dispozici anglická, německá a španělská verze, takže samozřejmě bude k dispozici i česká. Bohužel mám poslední dobou málo času ("zdrojáky" EasyCalcu maji dnes kolem 350K) cokoli programovat.



Otázka: Řeknete čtenářům něco o sobě?



Studuji účetnictví na pražské VŠE (proto jsou v EasyCalcu i finanční operace) a trošku se věnuji klasické hudbě (proto další aplikace,TuneIt). Připravuji teď ještě jeden malý prográmek, speciálně vhodný pro studenty o prázdninách.