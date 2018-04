Šperk na vašem uchu - srovnání luxusních bluetooth sluchátek

Se vzrůstajícím počtem telefonů podporujících Bluetooth roste také obliba příslušenství založených na této technologii. Nejběžnějším příkladem jsou bezdrátová sluchátka, která vám umožní pohodlně telefonovat i v době, kdy nemáte volné ruce.



Bezdrátová sluchátka se stávají velmi oblíbeným příslušenstvím k mobilním telefonům. Hodí se při práci nebo jako náhrada pevné handsfree sady do auta. Sluchátek využívajících technologii Bluetooth je na trhu velké množství. Je tak mnoho kritérií, podle kterých můžeme vybírat.



Bluetooth headset se však může stát i módním doplňkem. A právě taková je i dvojice rivalů v dnešním srovnání. Jejich společným znakem je příkladné zpracování, elegantní design a téměř zanedbatelná hmotnost.



Konstrukce, design



Obě sluchátka jsou si na první pohled velmi podobná. Společná charakteristika zahrnuje miniaturní rozměry, malou hmotnost a také poměrně netradiční systém uchycení. Ovšem i mezi top-modely v segmentu bezdrátových hedsetů se najdou velké rozdíly.

Nokia BH-800 Samsung WEP200 Foto Rozměry 41 x 18 x 9 mm 40 x 17 x 9 mm Hmotnost 9 g 8 g Cena 3 290 Kč 1 690 Kč





Pokud bychom měli vybírat jen podle vzhledu, dáme přednost Nokii BH-800. Tělo tohoto sluchátka, které má tvar kvádru se zaoblenými hranami, je vyrobeno z matného plastu, přičemž horní a spodní strana je chromově stříbrná. Na trhu jsou dostupná dvě barevná provedení, černé a bílé (označované jako coffee black a silver white). Nám se do redakce dostala tmavší varianta, která ve spojení s lesklými boky působí velmi elegantně.





Hlavní ovládací prvek, kterým je poměrně velké čtvercové tlačítko, najdeme na přední straně, stejně jako mírně profilované logo výrobce. Na bocích se usídlila kolébka pro ovládání hlasitosti a také konektor pro připojení nabíječky. Zadní hrana je potom vyhrazena tříbarevné diodě a drobnému tlačítku, které slouží k uvedení do provozu. Použité materiály působí velmi elegantně a ve spojení s rozměry 41 x 18 x 7 mm a hmotností pouhých 9 gramů dělají z tohoto headsetu opravdový stylový doplněk.





V základním balení kromě sluchátka a nabíječky naleznete ještě kožený pytlík a kovový řetízek s malými články a sponou. Díky ní lze sluchátko nosit pověšené na krku. Ve sponě sedí dobře, před nasazením na ucho jej ale budete muset vždy vyjmout.





Naopak model od Samsungu je o poznání více nenápadný. Přední strana, která je v našem případě bílé barvy, působí oproti Nokii jednodušším dojmem. Kdo ale dává přednost méně výraznému vzhledu, který příliš neupoutá pozornost okolí, bude se Samsungem spokojen. V nabídce jsou opět dvě barevná provedení, stejná jako u Nokie, tedy černá a bílá.





Pod hladkým bílým krytem na přední straně se ukrývá informační dioda, mezi ní a ovládacím tlačítkem potom logo výrobce. Rozměry 40 x 17 x 9 mm jsou dokonce ještě menší než u sluchátka od Nokie, stejně tak hmotnost 8 gramů. Na horní hraně si své místo našla dvojice tlačítek pro ovládání hlasitosti, vnitřní strana potom patří konektoru pro nabíječku.





Velmi důležitým kritériem pro výběr headsetu je především to, jak drží na uchu. Oba modely najdete v krabici bez spony. Zatímco Nokie ji má jen schovanou v sáčku společně s dalším příslušenstvím, u Samsungu ji budete hledat marně. V uchu by mělo držet jen díky trnu s reproduktorem zastrčeným do zvukovodu, který je navíc opatřen gumovým poutkem. Na tento systém je ale třeba si zvyknout, ze začátku budete mít pocit, že vám sluchátko musí každou chvíli vypadnout. Po nasazení však drží velmi jistě a odolá i kdejaké pohybové aktivitě.





Bez spony můžete ovšem používat i headset Nokia. Trn s reproduktorem je ale větších rozměrů, a tak byste mohli mít s nalezením té správné polohy v uchu problémy. Ani po mnoha pokusech jsme nenalezli tak jisté držení jako u Samsungu, a tak doporučujeme použití přiložené spony. Ta je vlastně jen tvarovaným drátkem, který se ovšem k minimalistickému vzhledu sluchátka velmi hodí.



Ovládání a jdeme telefonovat



Spárování s telefonem proběhlo u obou sluchátek hladce a bez jakýchkoliv problémů. V případě Samsungu stačí dle návodu nastavit sluchátko do párovacího režimu, což je ale velmi snadné. U Nokie se nemuselo dělat nic, telefon si sluchátko najde automaticky po zapnutí.

Nokia BH-800 Samsung WEP200 Doba hovoru* až 6 hodin až 4 hodiny Pohotovostní doba* až 160 hodin až 70 hodin Verze Bluetooth 2.0 2.0 Profil Handsfree/Headset ano/ano ano/ano

*Údaje udávané výrobcem



Obě zařízení komunikují pomocí Bluetooth 2.0 a podporují standardy Handsfree i Headset. Můžete je tak použít v podstatě s jakýmkoliv mobilním telefonem vybaveným technologií Bluetooth.



Ovládání sluchátka od Nokie je velmi jednoduché a nebude vám činit problémy. Zapnutí probíhá samostatným tlačítkem, které neslouží k jinému účelu. Je umístěno na zadní hraně hned vedle informační diody. Na spodní hraně pak najdeme kolébku pro změnu hlasitosti. Ta je navíc během hovoru doprovázena velmi příjemnými odstupňovanými tóny. Hlasitost byla dostačující, nejvyšší možné zesílení jsme ani při okolním hluku nevyužili. Pro příjem a pokládání hovoru slouží hlavní chromované tlačítko na přední straně.





Podobné ovládání najdeme také u Samsungu, tedy jedno hlavní tlačítko na přední straně a dvě na boku pro ovládání hlasitosti. Samotné tlačítko pro uvedení do provozu však chybí, stačí jen delší dobu podržet tlačítko hlavní. K ovládání hlasitosti slouží dvojice tlačítek, která mají jistý stisk, doprovázený jemným cvaknutím. O dosažení nejvyšší úrovně zesílení jste informováni tónem. Hlasitost byla opět zcela dostačující, oproti jiným modelům na našem trhu mají v tomto dnešní rivalové výrazně navrch.





Také při testování dosahu od telefonu si vedla obě zařízení na výbornou. Teoretickou hranici deseti metrů pokořily oba modely, někdy jim potíže nečinily ani zdi. Reprodukce zvuku byla u obou sluchátek přirozená a bez praskání.

Drobnou nevýhodou malých rozměrů je větší vzdálenost mikrofonu od úst. To se projevilo u obou modelů, a tak v případě většího okolního hluku budete nuceni trochu přitlačit na hlasivky. Lepší se nám v tomto ohledu zdál model od Nokie, u Samsungu budete přeci jen v podezření, že používáte handsfree.



Co říci závěrem



Pokud bychom vybírali sluchátko pouze podle vzhledu, tak naším jasným favoritem by byla Nokia. Bohužel výborný dojem z příkladného zpracování zhoršuje konstrukce uchycení, která vás nejspíše donutí k použití přibalené spony. Ovládání obou modelů je na velmi dobré úrovni, stejně jako reprodukce zvuku. Vzhledem k malým rozměrům je zde větší vzdálenost mikrofonu od úst, která je více patrná u modelu od Samsungu.



Je ale třeba říci, že i přes drobné nedostatky jsou dnešní testovaná sluchátka jedněmi z nejlepších, které se v naší redakci sešly. V jejich prospěch hovoří především výborné zpracování a v neposlední řadě také drobné rozměry a zanedbatelná hmotnost.



Nokia BH-800 nabídne pohlednější design a bohatou nabídku stylového příslušenství, ovšem za poměrně vysokou cenu přesahující tři tisíce korun. Naopak Samsung WEP200 seženete o více než tisíc korun levněji, a tak se vzhledem ke svým výborným vlastnostem a výrazné nižší ceně stává vítězem dnešního srovnání.

Fotogalerie