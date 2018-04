Spekulace: Spojí se Handspring s Palm, Inc. ?

Deník CNNmoney zveřejnil včera v rámci hodnocení vývoje burzovního trhu spekulaci, že někteří analytikové a finanční analytici předpokládají brzké spojení firmy Palm, Inc a Handspringu. I díky těmto dohadům včera stouply akcie obou firem a čile se s nimi obchodovalo.

Po nedávném odstoupení Carla Yankowskiho se spekulovalo rovněž o Jeffu Hawkinsovi jako možném nástupci. Jeff Hawkins je zakladatelem firmy Handspring a je považován za duchovního otce Palm Pilota). Právě Hawkins však ve svém nedávném vystoupení na Comdexu spojení Palmu a Handspringu popřel.

V minulém týdnu se rovněž spekulovalo o tom, že do Palmu vstoupí Microsoft, již dříve se zase mluvilo o firmě Sony.

Jisté je, že současný Palm, Inc potřebuje do svého čela opravdovou osobnost. Firmě se vyčítá zejména nedostatek inovací - například Handspring sází na svůj komunikátor Treo a Sony začala (a začne) zaplavovat trh "našlapanými" modely Clie s příznivou cenou a vyšším rozlišením. Minulý týden se spekulovalo, že by do čela Palmu mohl usednout tvůrce Newtona u Apple John Sculley.