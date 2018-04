Šestý iPhone dostane širokoúhlý čtyřpalcový displej

Podle posledních informací kolují v ústředí Applu dva vzorky připravovaného telefonu v brzkém stádiu vývoje. O tom ostatně svědčí i fakt, že oba telefony jsou nevzhledné krabičky, jde tedy skutečně pouze o zobrazovače. Apple si také chrání finální design přístroje tak, aby se neopakoval únik, který se stal před dvěma lety.

Přesná velikost displeje u obou prototypů má bezmála 4" (přesně 3,999 palce). Větší velikosti ale Apple nedosáhl prostým natažením diagonály a zachováním stejného rozlišení. Panel příštího iPhonu má mít totiž neobvyklé rozlišení

640 × 1 136 pixelů. Zatímco počet pixelů v horizontální rovině (a tím i fyzická šířka displeje) zůstane beze změny, na výšku přibude 176 pixelů.

Spekuluje se také, že iPod touch a iPhone poprvé nebudou mít úplně stejné displeje. Multimediální přehrávač iPod by totiž měl nabídnout displej úhlopříčky 4,1", rozlišení by přitom zůstalo stejné.

Společnou změnou tak bude znatelně jiný poměr stran displeje: z původních 3:2 na téměř přesných 16:9 (rozdíl je až na třetím desetinném místě). To přijde vhod zejména při sledování filmů, kdy se účelně využije celá plocha displeje.

Apple zadal výrobu čtyřpalcových panelů u několika významných asijských výrobců (LG, Sharp, Japan Display a další). Linky by se měly rozjet už během června, uvedl server Wall Street Journal.

Titul nejjemnějšího displeje si iPhone neudržel

Displej použitý u posledních dvou generací iPhonu se dlouho chlubil titulem nejjemnějšího zobrazovače v mobilním telefonu. Jeho označení Retina (sítnice) pak má symbolizovat fakt, že na takovém displeji není lidské oko schopno rozpoznat jednotlivé body, čemuž jsme věnovali samostatný článek.

Displej spekulovaných parametrů (640 × 1 136 pix na 4") byl ale tento titul již používat nemohl. Aktuálně totiž náleží Xperii S, která při úhlopříčce 4,2" disponuje HD rozlišením. To displeji přisuzuje jemnost bezmála 350 bodů na palec, iPhone 4/4S má přitom necelých 330 DPI. Rozpoznat pouhým okem jednotlivé body by přesto nebylo možné ani na mírně hrubším panelu (326 vs. 330 DPI).

Vyšší displej = více ikon i informací najednou

Pruh vysoký o 176 pixelů navíc se odrazí také v uživatelském rozhraní telefonu. Přibude tak například pátá řada ikonek. Více prostoru logicky bude i při prohlížení webových stránek nebo při konverzaci skrze libovolný messenger, kdy virtuální klávesnice zabírala vždy téměř polovinu displeje.

Vyvstává ale otázka, jak se s novým rozlišením popasují vývojáři u současných titulů. Zatímco změna u HVGA na DVGA byla u čtvrté generace přístroje bezproblémová a namísto jednoho pixelu se vykreslily body čtyři, v tomto případě to tak snadné nebude. Bez zásahu vývojářů by se tak stávající tituly zobrazily s prázdnými černými proužky na krajích displeje.

Naplno tak většího prostoru displeje využije iOS 6, který již vývojáři Applu testují a bude uveden právě spolu s šestou generací iPhonu. Přesné datum uvedení ale zatím není známo, nejčastěji se však mluví o říjnu tohoto roku.