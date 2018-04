Spekulace: SE P900 s QWERTY klávesnicí?

Server Mobileburn.com zveřejnil informace o nástupci Sony Ericssonu P900. Podle serveru se chystá přímý následovník modelu P900, který se ale od současného modelu P900 nebude příliš odlišovat. Jeho kódové označení je prý Layla. Nejvýznamnější inovací by měla být QWERTY klávesnice skrytá vespod odklápěcí numerické klávesnice, kterou má i současný model. Novinka by měla mít i PTT (Push To Talk) a Wireless Village IM. Novinka by neměla mít megapixelový fotoaparát, ale stále jen VGA.

Spekulace serveru Mobileburn.com se prý zakládají na informacích přímo od výrobce. Server zveřejnil i dvě fotografie, které jsou ale jejich výtvorem v grafickém editoru. Prý by měly odpovídat realitě... Oficiálně Sony Ericsson žádné informace nezveřejnil.