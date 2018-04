Spekulace: pátý iPhone pořídí 12 Mpix snímky a nahraje Full HD video

Ačkoliv se již dříve šéf společnosti Sony vyjádřil, že nový iPhone bude používat vestavěný fotoaparát jejich výroby, ve světle nových informací to není tak úplně jasné.

Společnost OmniVision, která stojí za fotoaparátem v současné generaci iPhonu, totiž představila novou generaci modulu s označením OV12825. Jeho součástí je CMOS snímač s 12,6 miliony světlocitlivých buněk. To je oproti uvažovanému modulu od Sony, jehož maximem by byly osmimegové snímky, citelně víc (třebaže to o kvalitě zachycených snímků neříká vůbec nic).

Nový OmniVision ale boduje i v dalších ohledech, třeba v nahrávání videosekvencí. Ty budou, podobně jako u přístrojů s Tegra2 (LG Optimus 2x, Motorola Xoom, Samsung Galaxy S II), až v rozlišení Full HD, a navíc v kvalitě 60 snímků za sekundu. Výše uvedená zařízení přitom taková videa nahrávají při 24 snímcích.

Vzhledem k celosvětovému úspěchu iPhonu není divu, že specializovaná média bedlivě sledují jakoukoli zmínku o chystaném nástupci současné generace.

Například v březnu internetem proběhla zpráva, že by pětka mohla mít záda kompletně kovová. Později se mluvilo o zvýšení úhlopříčky displeje, jelikož 3,5" přestává stačit v konkurenci dotykových smartphonů s displejem 4" nebo 4,3".

Otázkou ale zůstává, kdy se příznivci značky vůbec dočkají páté generace telefonu. Zatím vše nasvědčuje tomu, že se nový iPhone neobjeví po čtyřech letech v červnu, ale bude představen až v září.