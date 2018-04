Samsung Galaxy S IV: premiéra v březnu, prodej už v dubnu

Že se Galaxy S IV nedočkáme v Barceloně, potvrdil už šéf mobilní divize Samsungu JK Shin před několika dny. Nově se na internetu spekuluje o premiéře s datem 22. března. Místem odhalení by mohl být tradičně Londýn, připojit by se k němu mohl i New York a Soul, aby byla premiéra opravdu globální.

Ještě zajímavější je datum zahájení prodeje. Server SamMobile přinesl informaci, že by se chystaný top-model měl začít prodávat již začátkem 16. týdne tohoto roku, tedy zhruba od 15. dubna. Mezi premiérou a uvedením na trh by tak uběhly jen tři týdny. Je možné, že Samsung bude chtít rychlým uvedením na celosvětový trh napodobit Apple.

SamMobile také přinesl další informace o jednom z nejočekávanějších smartphonů letošního roku. Interně se "čtyřka" jmenuje Altius a tomuto kódovému označení předcházel název Project J. Altius má na počátku prodeje dostat dvě barevná provedení: černé a bílé.

Potvrzována je přítomnost bezdrátového dobíjení, ale jen se speciálním krytem a nabíječkou, které půjdou dokoupit jako příslušenství. Špičkový Galaxy si tedy zachová výměnný kryt i baterii. O výdrž na jedno nabití se uživatelé podle všeho nebudou muset příliš obávat, protože kapacita baterie stoupne na 2 600 mAh (Galaxy S III má 2 100 mAh).

O pohon se má postarat na CESu představený procesor Exynos 5 Octa se dvěma čtyřjádrovými výpočetními jednotkami, kdy jedna složí pro úsporný provoz a druhá pro výkon. Sekundovat budou 2 GB RAM a grafika Mali-T658. Rozlišení fotoaparátu má po dvou 8Mpix generacích poskočit na 13 megapixelů. Samozřejmostí bude natáčení Full HD videa rychlostí 30 snímků za sekundu.

Full HD displej (rozlišení 1 920 × 1 080) bude mít úhlopříčku 4,99 palce a mělo by jít o Super AMOLED panel. To by vypovídalo o zachování PenTile mřížky. Je však možné, že Samsung nakonec přeci jen technologii změní. Operačním systémem má být Android 4.2.1 Jelly Bean.

Zatím prý není vůbec není jasné pojmenování modelu. Samsung prý změnil označení z GT-i9400 na GT-i9500. Čtyřka je v Koreji nešťastné číslo, a ačkoli Samsung dosud posloupnost zachovával (i90xx původní Galaxy S, Nexus S a příbuzné modely, i91xx Galaxy S II a příbuzné modely, i92xx LTE verze S II a Galaxy Nexus, i93xx Galaxy S III), čtyřku používá v označení svých modelů opravdu jen zřídka, a rozhodně ne u těch důležitých. Proto je stále možné, že se čtyřka neobjeví ani v obchodním názvu modelu.