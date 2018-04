Spekulace o novém iPhonu 5 startují: unikla fotografie krytu

Od oficiálního představení nového iPhonu nás možná dělí jen několik měsíců. Mezi internetovými nadšenci v nejrůznějších diskusních fórech se proto množí spekulace, jak vlastně očekávaný přístroj bude vypadat.

Nyní se také objevila fotografie, na které je údajně vidět přední kryt pátého iPhonu.

Z obrázku je patrné, že rámečky krytu jsou podstatně tenčí. To evokuje větší úhlopříčku displeje. Rozlišení by podle odhadů fanoušků značky Apple zůstalo shodné s telefonem iPhone 4. Otvor pro tlačítko Home by mohl potvrzovat, že tento ovládací prvek zůstane i u páté verze telefonu. Některé spekulace totiž vyvracely jeho použití.

Fanoušci dále předpovídají například digitální fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů a možnost natáčet video ve fullHD. Spekuluje se i o dvoujádrovém procesoru nebo funkci nočního vidění.

První příležitostí k představení očekávaného přístroje by mohlo být datum 5. - 9. června, na které Apple letos plánuje velkou konferenci.