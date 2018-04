Spekulace startují: iPhone 6 má být extrémně tenkým přístrojem

Očekává se, že Apple letos vedle nástupce iPhonu 5s představí také svůj první phablet, který by mohl v portfoliu výrobce znamenat vznik zcela nové řady. Podle předpovědí Dicksona, jenž zřejmě má přístup k některým zákulisním informacím dříve než ostatní, má být příští iPhone skutečně extrémně tenkým přístrojem.

V pase totiž má mít pouhých 0,22 palců, tedy asi 5,6 milimetru. To je oproti současné verzi tloušťky 7,6 mm poměrně výrazná dieta a přídomek "Air", o kterém se v souvislosti s příštím iPhonem už dříve mluvilo (více zde), by tak dostal smysl. Telefon téměř shodné tloušťky chystá čínská značka Gionee (více v tomto článku).

Ačkoli čipová sada Apple A7 s dvoujádrovým procesorem s podporou 64bitových instrukcí nedostatkem výkonu rozhodně netrpí, partneři Applu již na svých výrobních linkách rozjíždějí produkci zcela nového čipsetu A8, jehož procesor má být taktován na 2,6 GHz. Použit má být 20nm výrobní proces.

Dotykový displej úhlopříčky 4,7 palce má nést označení Ultra-Retina s jemností zobrazení 389 pixelů na palec. Jednoduchým propočtem lze zjistit, že rozlišení panelu bude mezi HD (720 × 1 280 px, 312 PPI) a FHD (1 080 × 1 920 px, 468 PPI). Ačkoli tak v parametru hustoty pixelů nebude displej stačit na FHD a už vůbec ne QHD displeje androidí konkurence, oproti současnému modelu se kresba zjemní. Model 5s/5c má čtyřpalcový displej s 325 body na palec.

Sonny Dickson své trio tweetů, ve kterých stručně publikoval základní parametry chystaného iPhonu, doplnil ujištěním, že ony parametry by skutečně mohly být reálné. Nakonec by to nebylo poprvé, co by Dickson s předstihem publikoval později potvrzené informace o připravovaných zařízeních značky Apple. Loni byl prvním, kdo odhalil finální design plastového iPhonu 5c.

