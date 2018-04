Spekulace: Google chce koupit divizi tabletů Nokia

Google před pár dny oznámil, že chystá vstup do světa stolních operačních systémů. Čtěte - Google chystá vlastní operační systém.

Jeho Chrome OS bude jakýmsi webovým operačním systémem. Google ale bude těžko přesvědčovat výrobce notebooků a netbooků, aby jeho systém používali. Proto by se mu hodil jeho vlastní hardware.

A jako vhodný hardware by mohly v úvahu připadat současné internetové tablety Nokia používající linuxovou platformu Maemo. Tu by si pravděpodobně Nokia ponechala a zbavila by se právě jen hardwarové části divize.

Dává to relativně smysl, Nokia se totiž před časem spojila s Intelem a ve svých netboocích, ale i špičkových smartphonech bude s největší pravděpodobností používat právě x86 procesory tohoto výrobce. Čtěte - Nokia netbook a mobily s logem Intelu: možná již brzy na pultech prodejců.

Tablety jsou ale založeny na platformě ARM, která do budoucí strategie Nokie příliš nezapadá. Google by tak relativně snadno získal funkční hardware a vývojářské kapacity.