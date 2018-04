Spekulace: Galaxy S5 se 4 GB RAM, 64bitovým procesorem a skenováním očí

K rozhodnutí urychlit výrobu i představení nástupce Galaxy S4 vede Samsung uvadající zájem o aktuálně nejlepší smartphone z jeho nabídky. Jen srpnový odbyt byl podle agentury Counterpoint o dva miliony slabší než červencový, kdy Samsung vyexpedoval sedm milionů kusů Galaxy S4.

Důvodem může být kromě silné konkurence také nedostatek změn oproti třetí generaci, se kterým čtyřka téměř sdílí i design a provedení. Jistě, změny tady jsou, ale do očí rozhodně nebijí.

Největší výrobce smartphonů světa se proto bude snažit, aby pátá generace přinesla mnohem více vylepšení a změn. Těch by podle posledních spekulací mohlo být opravdu hodně.

Zpracování a konstrukce

Odolnost vůči prachu a vodě si letos z průměrně vybavených "hloupých" mobilů hledá cestu mezi absolutní špičku chytrých kolegů. Začátkem roku přišla Xperia Z od Sony, na kterou nedávno navázal obří tabletomobil Xperia Z Ultra i nástupce "zetka", model Z1 (více v recenzi).

Samsung sice kontroval uvedením S4 s přídomkem Active s odolností stupně IP67, ale zároveň ale v některých parametrech horší výbavu než top model. Pokud by tedy S5 mělo podobnou odolnost v základu, Samsung by nemusel vymýšlet Active verzi, která chtě nechtě bude na vlajkovém modelu parazitovat.

Mluví se také o materiálech. Oproti dřívějším názorům, které předpovídaly kovové tělo se v posledních dnech v souvislosti s S5 skloňují plastová záda s imitací kůže, kterou již Samsung použil u třetí generace Galaxy Note. Ale kovové tělo prý výrobce úplně nezavrhl a počítá s ním do zcela nové řady Galaxy F. Je tedy možné, že se Galaxy S v hierarchii značky posune na druhou pozici a špičkou bude právě řada F. Případně budou existovat dvě prémiové řady současně.

Paměť a procesor

Samsung chystá novou generaci čipové sady Exynos 5 Octa, jejíž sestavení big.LITTLE díky řešení HMP (Heterogeneous Multi-Proccesing) dovolí současné zapojení všech osmi jader najednou. To u aktuální verze, která pohání třeba Galaxy S4 a Note III, není možné. Daný proces vždy zpracovává buď výkonnější čtveřice Cortex-A15, nebo úsporně laděné kvarteto architektury Cortex-A7.

Výrobce začátkem září navnadil uživatele zprávou, že softwarový update dovolí současný záběr všech osmi jader také pro Exynos 5410/5420, ale nakonec z realizace sešlo, jelikož technický guru společnosti Oleg Artmanov zjistil, že by takové řešení způsobilo neúměrně rychlý odběr energie a přílišné zahřívání.

Zatím není jasné, zda bude chystaný čipset podporovat 64bitové instrukce. Pokud však dojde k mezigeneračnímu zdvojnásobení operační paměti, pak nový Exynos 64bitový bude, protože 32bitový čipset by nebyl schopen 4 GB RAM adresovat (maximum je 3,5 GB). Zároveň vyvstává otázka, zda taková porce není pro smartphone předimenzovaná, vždyť to je dost i na provoz plnohodnotných Windows 7/8.

Další výbava: 16Mpix fotoaparát i skenování očí

Důležitou výbavou smartphonu je dnes také vestavěný fotoaparát, ty nejlepší moduly se totiž dokážou vyrovnat starším jednoúčelovým kompaktům. Snímač Galaxy S4 má 13 milionů buněk, "pětka" pak má povýšit na 16 megapixelů. Ačkoli má Samsung vlastní výrobní kapacity pro fotomoduly, tyto díly pro S4 mu dodává Sony. Ta ostatně byla do poloviny tohoto roku vlastně jedinou společností, jejíž linky dokázaly 13Mpix fotomoduly ve velkém objemu dodávat.

Klíčovým producentem fotoaparátu do pětkového Galaxy S by mohlo být právě Sony, nebo Samsung LSI, což divize, která se zabývá výrobou snímačů. Sony má navrch díky kvalitní optice a velkým zkušenostem v oboru, Samsung LSI pak má logicky užší vazby s mateřskou společností a v poslední době u svých modulů vylepšil třeba optickou stabilizaci.

Novinkou je také technologie ISOCELL. Ta má přinést lepší obrazovou kvalitu díky izolování sousedních buněk bariérou, která dovolí zachycení většího množství světla (fotonů) a jejich následnou absorpci fotodiodou. Tím se má oproti běžným BSI snímačům snížit elektrický přeslech pixelů (crosstalk) o zhruba 30 procent. Nové řešení má dovolit také nižší tloušťku snímače, a tedy i celého zařízení. Zaručeny budou i lepší výsledky při fotografování při nedostatku světla.

Ale pro nasazení v Galaxy S5 to má háček v podobě dostupnosti. Během čtvrtého kvartálu má začít produkce 8Mpix modulu s tímto snímačem a o 16Mpix variantě zatím oficiálně nepadlo ani slovo.

Odemykání telefonu pomocí snímače otisků prstů umí kromě iPhonu 5s nově i HTC One Max, ale Galaxy S5 má jít ještě dál. Vstupem za brány odemykací obrazovky by totiž mohlo být lidské oko. Uvádí to server Androidsas s odvoláním na jihokorejské zdroje. Zatím není jasné, jaké možnosti by oční skener nabízel, ale nabíledni je nejméně jedna možná komplikace, konkrétně funkčnost za tmy.

Ale jde o nepotvrzené spekulace, a tak není vyloučeno, že Samsung nakonec aplikuje snímač otisků prstů a do neprobádaných vod zabezpečení se zatím pouštět nebude.