SpeedPaq GSM Radio PC Card (recenze)

Nedávná recenze zařízení zvaného Nokia CardPhone měla poměrně značný ohlas a zdá se, že se našlo přes moji skepsi mnoho z vás, kteří o koupi této PCMCIA karty zauvažovali. Proto jsme se rozhodli upozornit na dalšího kandidáta koupě v této kategorii - kartu SpeedPaq GSM Radio PC Card nabízenou firmou Compaq.

Abych hned z kraje uvedl vše na pravou míru - kartu na český trh dodává firma Fincom, která je distributorem komunikačních produktů firmy Compaq, ale spíše je z předchozích let známa jako autorizovaný zástupce americké firmy Microcom, odkoupené v loňském roce firmou Compaq. Zde je tedy zřejmé, jak se Compaq dostal k PCMCIA modemům - ale jak se do toho zamíchalo u Compaqu GSM? I zde je vysvětlění prosté - karta sama na sebe po pár AT příkazech vyzradila, že její původní jméno začínalo na Ericsson a jde tedy kartu GC-25 firmy Ericsson, kterou Compaq bere jako OEM výrobek. Tato recenze by v zásadě mohla sloužit tedy i jako recenze na Ericsson GC-25, ale nepodařilo se mi bohužel zjistit, zda Ericsson dodává stejný software, nebo zda se softwarová výbava od Compaq karty liší.

Takže o co vlastně jde? SpeedPaq je PCMCIA karta, která umožňuje telefonování, datové, faxové a SMS přenosy. V balíčku dostanete CD-čko se software, sluchátka a anténu, která se připojuje ke kartě a samozřejmě kartu. Karta je dvojdílná, v zásadě ji můžete mít stále usazenou ve slotu a odpojit si pouze vyčnívající část. A především - karta je PCMCIA typu 3, tedy zabere dvě pozice PCMCIA 2 - oproti výrobku Nokia s touto kartou nemůžete používat jinou PCMCIA kartu, pokud je SpeedPaq ve slotu. Pokud tedy kromě GSMkování potřebujete viset i na síti, pak máte smůlu a notebook přes PCMCIA na Ethernet nepřipojíte. To je docela škoda - telefonování z notebooku je docela pohodlné.

Když už jsem u těch rozdílů oproti Nokia CardPhone - SpeedPaq má vestavěny i analogové zvukové obvody, takže zvuk si řeší ve vlastní režii a využívá zvukovou kartu pouze při vyzvánění (nepotřebujete mít vestavěnou zvukovou kartu). V praxi tedy nepotřebujete vypínat přehrávání oblíbené MP3 skladby, když přichází hovor.

Další rozdíl je v instalaci - zatímco k Nokia CardPhone se dodávají tři disketky, u SpeedPaqu je pro jistotu celé CD-čko nacpané software. Na CD-čku jsou ovšem především návody, jak co nastavit a jak SpeedPaq instalovat, samotný Phone Manager, tedy ovládací software, se rovněž vměstná na 3 diskety, na něž si jej musíte překopírovat, pokud v notebooku nemáte CD mechaniku.

Pokud ve vašem notebooku CD mechanika absentuje, užijete si - nejdříve musíte najít oblast na CD-čku, kde je software s ovladači uložen, nebo si přečíst manuál, kde to je na první stránce napsáno. Pak je třeba vše nakopírovat na diskety z počítače s CD mechanikou a instalovat. Mne počítač stále otravoval tím, že jsem něco zapomněl zkopírovat - pokud jste hlava sklerotická, jde o 30 minut práce. U Nokia CardPhone bylo vše jasné - vložil jste diskety a bylo nainstalováno.

Zbytek CD-čka zaujímá přehledný popis konfigurace a instalace - vše ve formátu Lotus Screen Cam, tedy přesná sekvence, jak co ve Windows udělat. Je to velmi přehledné a řekl bych, že začátečníci tu najdou vše, co potřebují - i co nepotřebují. Pro pokročilé uživatele to není potřeba - ovládací software je řešen přehledně, woknoidně a intuitivně.

Phone Manager se samozřejmě stará o veškerá potřebná nastavení GSM telefonu - přesměrování, blokování, PIN atd - to vše můžete zadávat z menu. Kromě toho se stará o správu údajů a kontaktů - zde bych řekl, že dodávaný software je silnější, než ten dodávaný u Nokia CardPhone. Nabízí více funkcí, větší skladovací možnosti a vedení celých solidních databanek - ale pro běžnou práci vystačíte bohatě i s tím u Nokia Card Phone.

Co mne zamrzelo, u SpeedPaqu nelze odesílat SMS zprávu na více příjemců - každou takovou zprávu je třeba poslat zvláště. Jinak je ale spolupráce s dalšími programy (i Outlookem) dobře zvládnutá. Z WORDu můžete samozřejmě faxovat atd.

Telefonní i datové hovory jsou jednoduché, bez záludností - karta je prostě toho typu "nainstaluj a já dělám, co mám". Nikde se mi ovšem nepodařilo zjistit, zda karta podporuje V42.bis nyní aktuální u Paegasu, zato podporuje jak transparentní, tak netransparentní datový přenos, což je jisté.

Vizuální formu práce s kartou nejlépe vystihnou následující obrázky s popiskami.



Veškeré kontakty se uspořádávají do skupin, skupiny se grupují dle libosti - prostě silnější nástroj pro správu kontaktů...

Takto vytváříte nový záznam - telefonní číslo, jméno, poznámka,

zkrácené jméno pro uložení na SIM kartě atd.

Velmi pohodlný kartotéční systém.

Právě dorazila nová SMS zpráva - takto se s nimi pracuje...

Jaký tedy SpeedPaq je ve srovnání s Nokia CardPhone?

Především jeho nevýhodou se mi zdá být PCMCIA typ III oproti CardPhone PCMCIA typ II - přeci jen máte najednou o slot méně a v menších zařízeních s jedním PCMCIA slotem jste plonk. Omezení pro Windows 95 platí pro obě karty. SpeedPaq má lépe vyřešenou zvukovou podporu vlastním zvukovým obvodem. I v dodávaném software mírně vede - software je ale pro naprostou většinu uživatelů dostačující a majitelé notebooků bez CD ocení spíše Nokia CardPhone při první instalaci. Data, fax a SMS u obojího bez problémů, za multiadresaci jedné SMS má mírné plus Nokia. Mírné mínus má SpeedPaq, který u notebooku dělá větší proudový odběr, což je ovšem dáno PCMCIA III a není to zase o tolik.

Co asi rozhodne, je cena - Nokia CardPhone se totiž u EuroTelu dá koupit díky velmi zvýhodněné ceně za necelých 16 000 Kč, kdežto SpeedPaq stojí u Fincomu přes 24 000 Kč. A to je znát.