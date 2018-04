Spectronic Sidetouch TS 2000 - smartphone s úplně novým ovládáním (preview)

V nejbližších týdnech začne švédská společnost Spectronic prodávat svůj chytrý telefon – Sidetouch TS 2000. Zpočátku se Sidetouch TS 2000 bude prodávat pouze ve vybraných evropských zemích; později bude Spectronic schopen uspokojit poptávku i jinde. Přesnější termíny však výrobce nesdělil.

Na první pohled Sidetouch zaujme velkým displejem, který vyplňuje celou přední část mobilu. Displej není barevný, podporuje pouze stupně šedi. Je aktivně podsvícený – bude tedy jasně čitelný i v málo osvětlené místnosti nebo na přímém slunečním světle.

Telefon má po delších stranách dotykové vrstvy. To, co na první pohled vypadá jako gumové chrániče na boku telefonu, je ve skutečnosti úplně neotřelé řešení ovládání. Když Sidetouch vezmete do ruky, můžete jej celý ovládat právě pohybem palce po dotykové ploše. Možná vám to přijde nepředstavitelné, ale tímto způsobem se dají uskutečňovat hovory a dokonce i psát texty – a to poměrně rychle.

V dolní části přístroje je barevný digitální fotoaparát. Kvalita jeho optické části samozřejmě není oslnivá – mohou za to její miniaturní rozměry. Zachycené snímky je možné okamžitě poslat e-mailem. Vedle obrázků lze k e-mailům přidávat i hlasové poznámky. Per Siversson, vrchní ředitel Spectronicu, k tomu řekl: “Poslání e-mailu s barevným obrázkem zabere méně než minutu. Věřím, že možnost přidání obrázku a hlasové zprávy k e-mailu se stane rychlou a účinnou cestou k posílání e-mailů pro spoustu lidí.” Sidetouch podporuje i starší formu komunikace – faxy. Obrázek samozřejmě můžete jako fax odeslat a pochopitelně můžete faxy přijímat a prohlížet si je na velké obrazovce.

Spectronic rozhodně zaujme i majitele mobilních telefonů, které už unavují malé displeje mobilů a jejich pomalé wapové prohlížeče. V Sidetouchu je totiž vestavěný internetový a wapový prohlížeč, využívající celou plochu obrazovky. Organizér v telefonu dokáže synchronizovat svoje data s Outlookem na stolním počítači.

Sidetouch nepodporuje GPRS, HSCSD ani Bluetooth. Výhodou tohoto řešení je však to, že telefon opravdu funguje a začne se prodávat. Tento mobil funguje ve všech sítích GSM. Zatím však není známa cena telefonu. Ola Josefson ze Spectronicu nám k tomu řekla: “Cena záleží na operátorech, distributorech a prodejcích – proto ji bohužel nemůžeme sdělit.” Stejně tak není jasné ani to, kdy se tento telefon objeví v České republice. Rozhodně by však byla škoda, kdyby se u nás tento zajímavý produkt neprodával.