Spectrian - skvělý emulátor ZX-Spectra pro Symbian OS (recenze)

Spectrian je první softwarový produkt společnosti White Cloud Software určený pro chytré mobilní telefony s operačním systémem Symbian. Spectrian emuluje legendární počítače Sinclair ZX-Spectrum a nabízí tak mimo jiné možnost hraní her, které pro Spectrum vznikly v průběhu jeho slavné éry koncem minulého století. Emulátor umožňuje používat snapshoty her, dem a aplikací, které jsou (dnes už většinou zdarma včetně licence) pietně uloženy v mnoha internetových archivech. Nejznámějších z nich je patrně World Of Spectrum, který v současné době obsahuje zhruba 5 600 klasických her, cca 1 550 adventur a několik tisíc dem, utilit, výukových aplikací a jiných typů programů.



Spectrian je prvním emulátorem ZX-Spectra pro Symbian OS 7 UIQ, existuje ale také ve verzi pro Series 60 kompatibilní mobilní telefony. Aktuální verze emulátoru podporuje například smartphony Nokia 66x0, 6260, 76x0, 36x0, N-Gage, Sendo X, Siemens SX1, Sony Ericsson P800/P900/P910, Motorola A1000, Samsung SGH-D700 a další.



Spectrian 1.51 umí emulovat ZX-Spectrum 48K (tzv. gumák), Spectrum 128K a navrch ještě dvě jiné 128K verze Spectrum +2 a +2A. Emulace funguje na UIQ smartphonech zcela plynule včetně vícehlasého audio výstupu, na starších Series 60 smartphonech Nokia lze občas pozorovat mírné zaseknutí hrané hry. Spectrian je navíc slušně vychovaný emulátor a zvládá i oficiálně nezdokumentované instrukce procesoru Z80, díky čemuž lze bez větších problémů provozovat i náročnější hry využívající různých systémových triků s barvami a pozadím.

Ovládání emulovaných programů



Ovládání emulátoru, respektive emulovaného ZX-Spectra, je přizpůsobeno konkrétní verzi. Ovládání her simuluje Spectrian na klávesnici či virtuálním joysticku v rámci několika základních způsobů rozvržení kláves a typů joysticků u původního ZX-Spectra. K dispozici máte ovládání typu Cursor, Sinclair, Fuller a Kempston; alespoň jeden z těchto způsobů/typů ovládání podporují prakticky všechny hry.



Majitelé Series 60 kompatibilních smartphonů tak mohou pro hraní her většinou používat klávesnici mobilního telefonu, pro UIQ smartphony s dotykovým displejem je připraven virtuální joystick s tlačítkem pro střelbu. Ten je však velmi malý a z praktického hlediska nepoužitelný - například hrát hry na Sony Ericssonu P800 klikáním na virtuální joystick na dotykovém displeji je tedy spíše utrpení. S uzavřeným flipem na P800/P900/P910 Spectrian nefunguje a klávesnici smartphonu tak nelze použít. Naštěstí je též možné na dotykovém displeji simulovat pomocí tahů pera třeba Sinclair joystick a hrát hry i bez klikání na virtuální joystick - což ale i tak vyžaduje dost času a klávesnici to nenahradí.

Práce s programem



Zobrazení funguje buď v klasickém portrait nebo v landscape módu. UIQ kompatibilní smartphony mají ještě další volby pro zobrazení klávesnice a nastavení zvukového výstupu.



Snapshoty můžete do emulátoru nahrávat z interní paměti telefonu nebo z jeho paměťové karty. Spectrian podporuje snapshoty ve formátech SNA, TAP a komprimované ze Z80 a SZX. Tyto formáty lze navíc i ukládat a pokračovat tak v rozehrané hře později. TAP snapshoty obsahují de facto kopii aplikace tak, jak byla původně uložena na magnetofonovém pásku a celý průběh jejího nahrávání včetně obvyklých průvodních screenshotů je rovněž emulován. Dalším způsobem, jak do telefonu snapshoty dostat, je jejich přijmutí e-mailem nebo přes komunikační rozhraní IrDA či Bluetooth.

Zvuková kvalita



Zvukový výstup je poměrně silnou stránkou Spectrianu, neboť emulace membránového beeperu (označovaného u původního ZX-Spectra jako tzv. buzzer) je dost věrná a také kvalita emulovaného zvukového čipu AY je hodně slušná. Na některých smartphonech si dokonce můžete nastavit stereo výstup, jedná se například o modely Siemens SX1, Sendo X a všechny podporované UIQ smartphony.



U verze Spectrianu pro Series 60 kompatibilní smartphony už na displeji nezbylo místo na virtuální klávesnici, která je ale k dispozici ve speciálním módu. Díky ní lze hrát (pravda, s jistou dávkou trpělivosti) například různé adventury, u kterých se bez vstupu textu neobejdete. Spectrian pro Symbian OS UIQ má virtuální klávesnici na displeji standardně.

Zhodnocení a závěr



Patrně jedinou nevýhodou jinak velmi zajímavého emulátoru Spectrian je jeho cena, která je 15 eur. Možnost zahrát si na smartphonu třeba špičkový Starquake, plošinkovku Super Robin Hood nebo akční hru Highway Encounter s izometrickou 3D grafikou za tu cenu (a současně při kvalitě samotného emulátoru) ale podle našeho názoru stojí.