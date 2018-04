Nešlo o značku telefonu, Bondovi nevoní Android

Strach o poskvrnění image Jamese Bonda přiměl režiséra filmu Spectre Sama Mendese k odmítnutí nabídky japonského Sony. Společnost přitom „výměnou“ za to, že agent s povolením zabíjet v nejnovější bondovce použije smartphone této značky, nabídla jen na marketing 18 milionů dolarů (446 milionů korun). Představitel Bonda Daniel Craig by si přitom přišel na dalších pět milionů dolarů (124 milionů korun).

Mendesovo odmítnutí nabídky Sony vyplynulo z uniklé e-mailové komunikace vrcholného představitele Columbia Pictures Andrewa Gumperta. Podle jeho sdělení se Mendesovi ani Craigovi telefon Sony pro film nelíbí. „V jejich myslích není tím nejlepším,“ uvedl mimo jiné s tím, že Craigovi byla nabídnuta lepší smlouva.

S tou přispěchala společnost Samsung a původně nebyly známy bližší podrobnosti. Nebylo však pochyb, že by byla nezajímavá. To potvrzují i poslední informace, podle nichž Samsung nabídkou Sony výrazně překonal. Firma byla totiž za umístění vlastního smartphonu ve filmu ochotna zaplatit celkem 50 milionů dolarů (1,24 miliardy korun). Vzhledem k této sumě by tak odmítnutí Sony bylo i logické.

Avšak jen v případě, kdyby šlo opravdu o peníze. Ale jak se nyní ukázalo, o ty tu nešlo. Craig totiž odmítl i štědrou nabídku Samsungu, a to s podobným odůvodněním jako Mendes tu od Sony. Herec totiž usoudil, že smartphone jihokorejského výrobce není pro Bonda dost dobrý. Bond prý používá jen to nejlepší. Auta, hodinky i telefony. Potrpí si totiž na luxus.

Více než telefony konkrétní značky byl pro Craiga i Mendese nepřekousnutelnou překážkou operační systém. Obě společnosti totiž ve svých přístrojích používají Android od Googlu. A právě to byl důvod, proč byly obě protichůdné nabídky postupně zamítnuty. Podle hercova i režisérova přesvědčení jsou totiž androidí telefony uživateli vnímány vesměs jako levné produkty. A pak jsou tu navíc nechvalně proslulé bezpečnostní chyby, které nahrávají hackerům.

Craig ani Mendes tak nechtěli dopustit, aby byl James Bond s takovými produkty jakkoli spojován. Avšak jejich vzdor byl nakonec k ničemu. Ačkoli není známo, jakým způsobem společnost Sony tvůrce přesvědčila, tak se James Bond v nejnovější bondovce ukazuje s Xperií Z5.

I to je však samo o sobě v kontextu s důvodem zamítnutí původní nabídky Sony překvapivé. Místo standardní xperie bychom v Bondových rukou ve filmu Spectre čekali spíše luxusnější a vybavenější model Xperia Z5 premium. Vždyť Bond přece používá jen to nejlepší.

Podívejte se na trailer k filmu: