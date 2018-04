Specifikace HDML verse 2.0 je vyhlášena

Firma Unwired Planet ohlásila 14. května, že výsledná specifikace Handheld Device Markup Language (HDML) verse 2.0 je již hotova. Specifikaci podpořily firmy Alcatel Alsthom Recherche, AT&T, GEMPLUS, Mitsubishi Electric Corporation, Sun Microsystems Corporation, Tandem Computers Inc. a Unwired Planet k projednání před standardizačním institutem ve věcech webovských, World Wide Web Consortium (W3C).

Co je to ale to HDML, není to jenom překlep? Nádherná reklamní kampaň Sunu kdysi prozrazovala, že Sun dělal intranetovské servery v době, kdy si všichni mysleli, že intranet je jenom překlep. Totéž platí o HDML, je to věc relativně staršího data, jako otevřenou specifikaci ji firma Unwired Planet propaguje od roku 1995. Jde o to, že si několik moudrých lidí uvědomilo, že ne každé zařízení bude mít možnost zobrazovat klasické webovské stránky psané v jazyku HTML, natož pak užívat plug-iny, ActiveX a vůbec spoustu těch paměťově i procesorově náročných záležitostí. Tato skupina lidí si také řekla, že je to škoda a rozhodla se, že vyvine variantu HTML formátu, která by vyhovovala právě takto limitovaným zařízením, jako jsou mobilní telefony, náramkové hodinky, opékače topinek a WebTV.

Samozřejmé je, že HDML není určeno na extra multimediální presentace, ale spíše na suché informační sdělení, jež nejsou prošpikována animovanými GIFy a podobnými vymoženostmi. Berte to tak, čas strávený na internetu přes mobilní telefony není nijak laciný a platíte ho vy. Proto stojí za to, redukovat míru tohoto času využívaného na nezbytně nutné minimum. Dnes podporuje HDML celá řada přístrojů - ovšem všechno je to zatím americká záležitost : AT&T PocketNet, Bell Atlantic NYNEX Mobile Cellscape a čerstvě na trh uvedený GTE SuperPhone. Je také kde surfovat a kde čerpat informace - Bloomberg Personal, Data Broadcasting Corp., InfoSpace, Statszone i The Weather Underground podporují HDML.

Výše uvedenou obrazovku můžete v HDML vytvořit touto posloupností formátovacích znaků: <HDML VERSION=0.1>

<CHOICE NAME=card1 KEY=cust>

<ACTION TYPE="ACCEPT" LABEL="View" GOARGS=?mode=view>

<ACTION TYPE="SOFT1" LABEL="Fax" GOARGS=?mode=fax>

<LINE>Cust Status

<CE VALUE=ord>Orders

<CE VALUE=bal>Balance

</CHOICE>

</HDML> Vzhledem ke své délce se tento soubor pro homebanking přenese během jedné (maximálně dvou) SMS zpráv.

Nezávislé softwarové firmy jako The Vantive Corporation, CableData či Infinite Technologies vyvíjejí programové balíky pro podporu HDML serverů, jde o nejrůznější homebankingové informace, systémy pro rezervaci hotelů, letenek, nebo nákupní (spíše prodejní) systémy.

Jak již bylo řečeno, HDML není určeno pro Netscape Navigator, nebo nedej bože pro Internet Explorer, ale pro malá zařízení (typicky mobilní telefony). Tato zařízení charakterizují tyto základní zášmodrchele:

Malý displej (vždy)

Limitované vstupní možnost - malá či neúplná klávesnice (velmi často)

Limitované přenosové možnosti (velmi často)

Limitované technické zdroje, jako paměť, procesor, trvalé napájení (často)

Přesto dokáže HDML ve své druhé versi zprovoznit bitmapové obrázky, integrované rozhraní pro různá zařízení (váš mobilní telefon s HDML dokáže přikázat opékači topinek pod HDML, aby vám jednu osmažil, ještě než vyjedete výtahem do svého apartmá) nebo také osobní informační agendu a adresář.

Jelikož vytváření dokumentů v HDML je adekvátní k HTML, pouze s určitými odchylkami danými jednak technickými omezeními uživatelských terminálů, jednak jistým zjednodušením, nemělo by zájemcům o tento jazyk činit problémy projít si specifikaci HDML verzi 2.0 v případě, že se rozhodnete dělat stránky pro mobilní telefony.

Základním problémem ovšem je, že browser pro HDML musí být v telefonech vestavěn, což zatím z modelů GSM splňuje pouze Alcatel One Touch Pro (máme ho v testu), další firmy (Motorola) se k podpoře HDML ve svých modelech chystají.

Z výrobců mobilních telefonů se k podpoře HDML zatím přihlásily tyto firmy: AEG, Alcatel, Mitsubishi, Motorola, Nortel, PCSI, QUALCOMM, Samsung a Sharp.

Více informací o HDML naleznete (ovšem již v angličtině) na serveru firmy Unwired Planet - tento link jde přímo na technické repsektive syntaktické specifikace HDML .

Zde máte možnost registrovat se do Unwired Planet developers program - pokud byste aplikace HDML chtěli vyvíjet.