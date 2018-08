Časté volání na speciální linky vás může stát jmění. Pozor na audiotex

Využíváte-li některých z neomezených mobilních tarifů a vystačíte si se základní datovou porcí, pak vás měsíční vyúčtování nikterak nevyvede z míry. V rámci Česka a od loňského 15. června i po celé Evropské unii (více viz Ode dneška voláme v EU jako doma. Pozor na některé finty) totiž čerpáte volné jednotky svého tarifu bez jakýchkoli dodatečných nákladů. To ovšem neznamená, že není potřeba být v určitém ohledu ostražitý.

Tím ovšem nenarážíme na roamingové pasti, jako je například přihlášení mobilu do sítě operátora neunijního státu při pohybu v blízkosti hranic, vysoce zpoplatněné mezinárodní hovory či neopatrnost při zpětném volání po prozvánění ze zahraničních čísel, která evokují tuzemské předvolby (více viz Podvodníci dál prozvánějí česká čísla, tentokrát z Bosny a Hercegoviny).

Kromě běžných předčíslí používaných v pevných a mobilních sítích totiž existuje řada dalších, kdy po zavolání na ně můžete být z měsíčního vyúčtování opravdu i nemile překvapeni. Při volání na tyto speciální linky nelze totiž uplatnit volné jednotky vašeho tarifu. Minutové sazby se navíc v závislosti na předčíslí liší.

Mezi ty nejdražší patří například kontaktování asistenčních služeb třetích stran, desetiminutový hovor v takovém případě v závislosti na mobilním operátorovi vyjde až na 349 korun. Mnohem větší hrozbu představuje nicméně audiotex.

Není barevná linka jako barevná linka

Barevných linek respektive barevného volání je více, bezplatná je ovšem pouze jediná. Tou je již v úvodu článku zmíněná Zelená linka (Zelené volání), tedy linka s předčíslím 800. Pozor ovšem na hovory na Modrou či Bílou linku, ty jsou totiž již zpoplatněné.

Tyto linky se neliší pouze předčíslím, odlišné jsou i minutové sazby. Jejich výše se navíc liší v závislosti na operátorovi. Například u Vodafonu za minutový hovor na modrou linku (předčíslí 81x, 83x, 843, 844, 845, 846, 855) zaplatíte 4,58 Kč, u bílé (předčíslí 840, 841, 842, 847) pak již 5,59 Kč. Naopak u T-Mobilu je dražší volání na bílou linku (840, 841, 842, 847, 848 a 849). Minuta v takovém případě vyjde na 4,84 Kč, přičemž sazba na modrou linku (81x, 83x, 843, 844, 845 a 846) činí 4,03 Kč. Pouze O2 sazby v případě těchto linek nerozlišuje, minutový hovor tak vyjde shodně na 3,50 Kč.

Zrádné audiotexové služby. Sazbu určuje čtvrté a páté číslo

O poznání dráže vyjdou nicméně takzvané audiotexové služby, tedy linky začínající předčíslím 90x (900, 906, 908, 909). Ty jsou často využívány třeba ke zpoplatnění účasti v televizních kvízech, ve spotřebitelských soutěžích či věštbách. Třetí číselná pozice určuje charakter služby, kdy například nula značí multimediální obsah, devítka naopak erotické služby.

Pro mobilního uživatele jsou nicméně důležitější čísla na čtvrté a páté pozici. Ta totiž určují cenu služby za minutu či za jedno spojení. Například dvojčíslí 06 tedy značí sazbu 6 Kč, dvojčíslí 70 naopak 70 korun. Například podle ceníku T-Mobilu se ceny těchto služeb pohybují v rozmezí od 5 do 99 Kč. Ještě dodejme, že poslední čtyřčíslí, tedy šestou až devátou číselnou pozici, přiděluje Český telekomunikační úřad.

Zpoplatnění audiotexových služeb se mnohdy drží ve vyšších sférách, měsíční útrata může být tedy opravdu astronomická. Tyto služby je nicméně možné si u svého operátora zcela zablokovat. To platí i pro Premium SMS, tedy zvláštně zpoplatněné SMS. Ty slouží například k hlasování v soutěžích, placení za služby či pro registrace.

V jejich případě sazbu za SMS určuje poslední dvojčíslí (sedmimístné číslo) či poslední trojčíslí (osmimístné číslo). Jako příklad uvádí T-Mobile v ceníku, že „při odeslání SMS na číslo 90xxx03 je její cena 3 Kč (vč. DPH). Pokud je služba doručena z čísla 90xxx025, je její cena 25 Kč (vč. DPH)“. Pouze v případě pětimístného čísla se sazba za SMS shoduje se sazbou tarifu zákazníka.

A co předčíslí 91, 95 a 97? Kolik mne bude stát hovor?

Kromě poněkud zrádného předčíslí 90x se lze setkat i s telefonními čísly, která začínají předčíslím 91x, 95x či 97x. Jde jak o sítě přenášející hlas přes datovou síť (VoIP), tak neveřejné sítě či linky využívané například Českými drahami, Ústřední vojenskou nemocnicí či ministerstvem obrany. Přístup jednotlivých operátorů k účtování hovorů směrovaných na tato čísla je odlišný.

Například O2 účtuje hovory na čísla začínající 91x a 95x jako volání do pevné sítě, u linek 97x pak jako volání do vlastní mobilní sítě. V případě T-Mobilu jsou tyto linky zpoplatněny sazbou za volání do pevné sítě, u Vodafonu naopak sazbou za volání do jiných sítí.

Speciální linky = speciální sazby

Sazby odlišné od běžných sazeb tarifů uplatňují operátoři i v případě speciálních telefonních linek. I v tomto případě jsou některé služby zdarma, jiné naopak vysoce zpoplatněné.

Bezplatné volání se tak vztahuje například i na linky veřejných služeb (harmonizované služby se sociální hodnotou). Konkrétně tedy na linky s předčíslím 116. Ty jsou v současnosti v provozu čtyři: 116 000, 116 006, 116 111, 116 123. Konkrétně jde o Linku pro rodinu a školu, Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí, Linku bezpečí pro děti a mládež a Linku první psychické pomoci.

Nyní trochu odbočíme, nesmíme totiž zapomenout ani na linky tísňového volání. Tedy 112 (Tísňová linka), 150 (Hasičský záchranný sbor ČR), 155 (Zdravotnická záchranná služba), 156 (Městská policie) a 158 (Policie ČR). I ty jsou bezplatné.

Ale zpět ke speciálním linkám. Mezi zpoplatněné služby se naopak řadí předčíslí 12 (12xx, 12xxx), 13 (13xxx, 13x xxx) a 14 (14xx, 14 xxx). Vesměs jde o informační služby, patří mezi ně například nejen informace pro řidiče, ale i třeba linka Horské služby.

Například Vodafone tyto hovory zpoplatňuje jednotnou minutovou sazbou 6,29 Kč, konkurence naopak uplatňuje rozdílné sazby. U O2 se na služby s předčíslím 141 (141xx) vztahuje sazba 6,05 Kč/min, ovšem na služby s předčíslím 140, 142 až 149 a 12 (12xx), 124, 127 (mimo linky 12727), 128 a 129 uplatňuje operátor naopak vnitrostátní sazbu dle tarifu. Odlišné sazby má i T-Mobile. Informace pro řidiče (1204, 1205, 1213, 1214, 1220, 1222, 1225, 1227, 1230, 1233, 1234, 1240, 14012, 14088, 14314) zpoplatňuje sazbou 9,68 Kč/min, na ostatní zkrácené linky včetně linky Horské služby (1210) se pak vztahuje sazba 5,05 Kč/min.

A co informační a asistenční linky třetích stran, tedy linky s předčíslím 11 (11xx)? Zprvu upřesníme, že jde konkrétně o linky 1180, 1181 a 1188. Nejnižší minutovou sazbu má v tomto případě T-Mobile, a to 33,90 Kč. U Vodafonu zaplatíte 34,40 Kč, nejvyšší sazbu má O2: 34,90 Kč. Bez ohledu na operátora a jejich rozdílné sazby ovšem platí, že hovory na tyto linky mají ve všech případech minutovou tarifikaci (60 + 60).

Při kontaktování jakékoli zpoplatněné linky se speciálním předčíslím je tedy nutné pamatovat, že se na takové hovory nečerpají volné jednotky vašeho tarifu. Přílišné prodlužování hovoru se tedy nemusí vyplatit, značně se totiž promítne do vašeho měsíčního vyúčtování.