Kmen skloněných hlav v ohrožení. U obchodního centra mají speciální pruh

Píšou a čtou textovky, sledují videa, hrají hry, vyřizují si e-maily či sjíždějí sociální sítě, a to vše na úkor vlastního bezpečí. Mnozí čínští mobilní uživatelé jsou svými telefony natolik pohlceni, že se vrhají pod kola aut, narážejí do stromů a lamp, natož aby se trefili do vchodů obchodů či vyhnuli výmolům. Místní úřady tak hledají způsob, jak nehodám způsobeným právě takovými nepozornými jedinci předejít.

A tak například před vchodem do nákupního centra ve městě Si-an v severozápadní provincii Šen-si místní úřady letos na jaře zavedly novou strategii, jak členy takzvaného kmenu skloněných hlav ochránit před nehodami.

Vytvořily pro ně speciální, 80 metrů široký a 100 metrů dlouhý barevný pruh, který má právě uživatelům mobilních telefonů zajistit bezpečný pohyb bez neočekávaných nehod.

Mluvčí obchodního centra informovala, že v daném místě se totiž kromě velkého množství chodců velmi často pohybují i vozy. O různé nehody tak nebyla nouze, sama mluvčí se ovšem zavedení nějakého účinného opatření dovolávala prý měsíc.



Speciální pruh nemá v žádném případě omlouvat neopatrné chování chodců zahleděných do mobilů. Zároveň ovšem obchodní centrum nemůže chodcům diktovat, jak se mají chovat na ulici. Pruh je nicméně doplněn o různé vzkazy, které je mají motivovat k bdělosti. Jeden z nich je například žádá, aby se po zbytek svého života nedívali jen dolů.

Jakkoli působí toto opatření úsměvně, tak v Číně jde o vážný problém. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace zde totiž ročně zemře 68 tisíc chodců, což představuje více než čtvrtinu všech úmrtí při dopravních nehodách v Číně.

Pruhy, značky i speciálně upravené přechody

Nakolik jsou tyto speciální pruhy účinné, lze jen spekulovat. Rezidenti taková opatření vítají, podle nich fungují i jako varování pro řidiče před neopatrnými jedinci, ale odborníci nad nimi kroutí hlavou. Domnívají se totiž, že chodci se kvůli takovým opatřením budou cítit bezpečněji, což povede k četnějšímu používání telefonů při chůzi.



Opatření v čínském městě Si-an není každopádně prvním svého druhu a patrně není ani posledním. Již v roce 2014 podobný pruh zavedly například úřady v čínském městě Čchung-čching, tuto myšlenku si osvojily i úřady v belgických Antverpách, jistá opatření přijal i jihokorejský Soul.

V roce 2014 se speciální pruh pro mobilem zaujaté chodce objevil i v americkém Washingtonu, šlo ovšem pouze o sociální experiment pořadu Mind Over Masses televizní stanice National Geographic. Tehdy první speciální mobilní pruh na chodníku lidé s mobilem ignorovali.

V nizozemské obci Bodegraven-Reeuwijk šli loni ještě dále. Problematiku takzvaných smombies, tedy chodců hledících do smartphonů, se tamní radnice rozhodla řešit speciálně upravenými přechody pro chodce. Do chodníků nechala totiž instalovat LED pásky. Za nové semafory však sklidila kritiku. Nizozemské řešení přitom působilo promyšleněji než v dubnu 2016 zavedené obdobné semafory v německém Augsburgu.

V roce 2012 na svou zaujatost mobilem málem doplatil mladík procházející se po kalifornském městě La Crescenta. Když zvedl oči od svého telefonu, nestačil věřit svým očím - ocitl se tváří tvář medvědovi, který pobíhal po ulicích města.