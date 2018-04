Speciální microSD karta vdechne každému androidu mobilní peněženku

Technologie NFC si teprve hledá cestu do mobilních telefonů, ovšem většina nově představených přístrojů nejvyšší výbavy jí už disponuje. Majitelé telefonů, které NFC do vínku nedostaly, ale nemusí zoufat: na trhu je paměťová karta, která tuto technologii přidá do telefonu.